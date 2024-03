Muita neve chegará aos Alpes no fim de semana, e depois aos Apeninos também. Aqui estão as anomalias e acumulações « 3B Meteo

Hora de estudar

2 minutos e 3 segundos

Previsão do tempo. Concentre-se na neve de domingo nos Alpes

Sábado será um dia de esperar para ver, com neve leve a moderada nos Alpes, mas intensificando-se no oeste à noite. Na verdade, chega perto Muito esperado Perturbação atlântica Isto levará a um aumento da queda de neve nos Alpes Marítimos, Cócios e Cinzentos à noite, por volta dos 1200/1300m. Alguns flocos também caem nos Apeninos centro-norte acima de 1400/1500 m.

A confusão chegará ao fim no domingo E se desenvolverá um dia caracterizado por nevascas na cordilheira alpina, estendendo-se gradualmente de oeste para leste. Durante o dia, porém A neve forte afetará os Alpes do meio-oeste, Ao mesmo tempo, estão menos comprometidos com o Oriente. O limiar de chuva-neve oscila em torno de 900/1100m no Piemonte e no Vale de Aosta, às vezes combinado com eventos mais extremos, 1000/1200m na ​​Lombardia, 1300/1500m em Trentino, Veneto e Friuli. Os eventos se intensificam temporariamente e diminuem à noite. Eles são esperados no final do dia Acumulação de cerca de um metro acima de 2.000 m no Piemonte no alto Canaves e Val Sesia; Cerca de meio metro no resto dos Alpes Gatianos e Grayianos, mas com picos mais altos nos vales orientais do Vale de Aosta, cerca de 15/20 cm nas Dolomitas Orobi e Trentino.

Cerca de meio metro é esperado em Sestriere, 30/40cm Cervinia, 15/20cm Bardonecchia, 60/70cm Gressoney, meio metro Cogne, 60/70cm Alagna, etc. até um metro em Macugnaga, 20/30cm Madesimo, 30/40cm Piani di Bobbio, poeira em Madonna di Campiglio, sem acúmulo em Cortina, chuva fraca lá.

No norte dos Apeninos, o nível de neve também será de 1.400 m, descamando a partir dos 1.600 m à noite até o centro.

Neve na segunda-feira nos Apeninos

A perturbação de segunda-feira irá afrouxar o seu domínio sobre os Alpes, Os períodos de céu limpo nas áreas centro-leste e a última neve ocorrerão em torno de 600/800m no oeste do Piemonte até o início da manhã, depois os eventos terminarão durante o dia. Porém, é a vez dos Apeninos, TDe norte a sul, 800/1000m no centro-norte, 1000/1200m no sul. Acúmulo de 20/30cm no maciço de Abruzzo acima de 1500m e 10/15cm em Silla. A neve cai nas montanhas da Sardenha acima de 1.000 m e na Sicília acima de 1.400 m.

As previsões meteorológicas são constantemente atualizadas, veja atualizações em nossos mapas de previsão específicos para o território italiano >> aqui.

Às vezes acontece que em áreas de alta pressão e muito poluídas pode nevar! Isto é neve química e é assim que ela se forma.

Siga-nos no Google Notícias