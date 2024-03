Gol de Portugal anulado na Lazio Milan

Gol de Leo ou não: O gol do português de abrir o placar na Lazio Milan é anulado. Aqui está o porquê – vídeo

alvo Rafael Leão estava aberto Lácio Milão, a partida ficou ainda mais travada no segundo tempo. O português escorregou pela esquerda e depois rematou cruzado, que resultou num desvio e em falta. ProvedalAcaba no gol dos Biancocelesti.

Raffaele Leo abre o placar fora de casa contra a Lazio !!!!!!!!! pic.twitter.com/PA243os18J — Melhor de Rafael Leo (@BestofLeao) 1º de março de 2024

No entanto, o árbitro restringe a alegria e a comemoração dos torcedores do AC Milan após seus assistentes reportarem a posição de impedimento do atacante rossonero.. Portanto, nada precisa ser feito e o resultado é 0-0.