Milão e Pioli: Di ​​Kitaler? Não foi um desperdício para Maldini. Chukwueze deve marcar e ter sucesso' | Primabagina

presentesNa habitual conferência de imprensa do dia anterior:

O que precisamos para melhorar amanhã para evitar as dificuldades que causaram os dois anteriores: “Ser forte nos duelos. São de alto nível. Guardiola deu uma das melhores definições: É como ir ao dentista. É chato, temos que ser mais chatos.”

Na fase defensiva muito pior“Os números dizem isso e estamos trabalhando para isso. Amanhã jogaremos em casa, podemos estar confiantes.”

Se ter Kjaer ao seu lado ajuda Gabia: “Sim, Simon é um líder, ele tem muita qualidade. Ele sabe falar na hora certa. É importante falar em campo e organizar seus companheiros. Pode ser facilitado para ele, mas o desempenho de Gabia ainda é fraco.” “Ele tem que continuar assim, cumpre todos os pedidos e o mais importante: a vontade de estar no lugar certo, sempre pronto.

O que ele pode fazer para melhorar o estágio defensivo se tiver essas características?: “Tenho os elementos certos para garantir que a equipa esteja equilibrada e obtenha resultados positivos. Se excluirmos o jogo de Monza, sofremos em média menos 3 remates à baliza por jogo em comparação com o início do torneio. Em Monza cometemos “erros e metas que poderiam ser evitadas imediatamente.” Então, com 10 de nós e o placar de 2 a 2, queríamos vencer, mas isso não é um erro, é uma mentalidade.”

A diferença entre Pulisic e Chukwueze e se Bennacer pode jogar ou não“Eles têm as mesmas características, ocupam a mesma área. Pulisic marca gols, marca gols e trabalha. Chukwueze tem que fazer gols, fazer gols e trabalhar. Não sei o Bennacer, ele está treinando hoje. Hoje vou ver as condições.”

Sobre Minyan: “Seus milagres ainda não acabaram. Ele ainda está entre os melhores goleiros do mundo. É um profissional incrível, obcecado em se tornar o melhor. Para conseguir. Ele sempre se aprimorou. Quando algo não funciona, ele aprende .”

No calendário: “Este jogo não. Me ofereceram para jogar na segunda-feira contra o Monza. Preferimos ter outro dia. Me ofereceram para jogar na segunda-feira contra o Empoli e pelo mesmo motivo não aceitamos, mas eu não aceitei.” Eu sei que íamos jogar até às 15h. A empresa cuida do calendário.”

Se o ritmo de suas seleções servir de indicação, ele decidiu se concentrar na Liga Europa: “Não é o caso, continuo repetindo que queremos ser campeões nas duas competições. Continuo acreditando que não temos apenas 11 jogadores. Continuo acreditando que as escolhas feitas em Monza são as escolhas certas para nós.” “As condições dos jogadores, isso só eu posso saber. Somos julgados pelos resultados, isso é bom. Giroud não jogou em Rennes e nem Robben. Amanhã escolherei o melhor time, como sempre.”

Se ele tem medo de reiniciar: “Não creio que ele seja forte apenas no contra-ataque. Temos que ser coesos, atentos e agressivos. Onde e como decidirá a partida e nossos atacantes decidirão.”

Na verdade, expectativas diferentes teriam ajudado Gasperini a alcançar resultados: “Ele está fazendo um trabalho incrível. De Ketelaer Lembro do seu olhar quando você disse que ele tinha qualidade e Maldini e Massara não levaram. “Há muitos exemplos de jogadores que tiveram dificuldades em começar em Itália.”

Se é razoável esperar mais de quem jogou em Monza“Quanto menos falarmos de críticas, melhor. Caso contrário, focamos nas coisas negativas. Viemos de muitos resultados úteis. Poderíamos ter feito melhor. Vamos pensar no amanhã e todos estarão disponíveis.”

Se for justo dizer que o jogo de quinta-feira é pior: “Faz a diferença. A preparação para amanhã é um exemplo. Eles tiveram uma semana. Se você jogar na quinta você terá um descanso no primeiro dia, depois você se prepara para o jogo e amanhã você estará em campo. Queremos ser campeões.” “Será um mês importante.”

O que significa encontrar Atalanta: “Um adversário que está em boa forma nos derrotou duas vezes. Estudamos isso.”

O que você pensou quando Slavia deixou Praga?“Nada, nem estava preocupado em enfrentar o Leverkusen diretamente. Porque o destino depende de nós. Não é um empate fácil. Eles venceram o grupo com a Roma. O destino na Europa depende apenas de nós, do nosso nível de desempenho.” Liga.

Que características a defesa recupera com Kalulu e Tomori?“Eles conhecem os nossos princípios, são rápidos, sabem como configurar as coisas. Teremos muitos compromissos e é importante ter uma grande equipa”.

Baixar a linha pode ser mais sério“Essa não é a diferença. É a força com que você aplica pressão. Será importante e temos que entender quando, onde e como fazê-lo. Eles têm um potencial importante.”

Como está a equipe?“Depois do jogo da Liga Europa sempre teremos conferência antes do treino, então não posso contar nada porque ainda não sei de nada. Nos recuperamos ontem. Kalulu está bem, vai completar a primeira semana de trabalho. “Fikayo Tomori também está bem, embora um pouco atrasado também. . O Calábria está em boa forma e deverá treinar hoje. “Estamos perto de contratar todos, exceto Pobega, que ainda está progredindo bem”.

Porque a Atalanta é a candidata a vencer a Liga Europeia, e não o Milan“Quando você me perguntou, tínhamos que passar da fase anterior. Agora estamos todos nas oitavas de final e estamos jogando para isso também. Quase todos os grandes times querem vencer, e nós também .” “.

Se o amanhã também é importante em termos de confronto direto: “É muito importante voltar às vitórias e manter a tabela classificativa. Eles continuam a marcar pontos abaixo. Vai ser difícil. Nós, Inter e Atalanta somos as equipas que marcaram mais pontos nos últimos dez.”