Microsoft e PlayStation assinaram um acordo para Call of Duty, é oficial

Surpreendentemente, Phil Spencer, chefe da divisão Xbox, anunciou isso no Twitter há alguns minutos. Microsoft e Sony assinaram um acordo O que garante a existência da série Call of Duty no PlayStation Após a aquisição da Activision Blizzard, que agora parece realmente iminente.

No momento, não foram divulgados mais detalhes sobre este contrato vinculativo, por exemplo, não sabemos se são dez anos como o que a Nintendo assinou, mas de qualquer forma é uma excelente notícia para os fãs de Call of Duty no PlayStation. que agora têm certeza absoluta de que poderão continuar jogando os próximos jogos da série no PS5.

“Temos o prazer de anunciar que a Microsoft e a PlayStation assinaram um acordo vinculativo para manter Call of Duty no PlayStation após a aquisição da Activision Blizzard”, dizia a carta de Phil Spencer.

“Estamos ansiosos por um futuro em que os jogadores de todo o mundo tenham mais opções para jogar seus jogos favoritos.”

“Desde o primeiro dia desta aquisição, estamos comprometidos em atender às preocupações dos reguladores, desenvolvedores de plataformas e jogos e consumidores”, disse Brad Smith, presidente da Microsoft. “Mesmo quando cruzamos a linha para concordar com este acordo, continuaremos focados em garantir que Call of Duty permaneça disponível em mais plataformas e para consumidores do que nunca.”