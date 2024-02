MG 3 invade a Europa

Plug-in híbrido – Renault Clio e Toyota Yaris têm um novo concorrente. A apresentação no Salão Automóvel de Genebra de 2024 marca a estreia do MG 3 (A marca faz parte do grupo chinês Saic) movido pelo motor full hybrid de mesmo nome Híbrido+ (não recarregável externamente) que anuncia energia combinada 194 cv, muito mais do que os concorrentes mencionados acima. Segundo a fabricante, o MG3 acelera de 0 a 100 km/h em 8 segundos, ha O consumo médio é de 22,7 km/l As emissões de CO2 são de 100g/km. O carro está equipado com motor 1,5 litro a gasolina com 102 cv combinado com uma unidade elétrica com 136 cv. Na maioria das situações de condução, incluindo aceleração, apenas o motor eléctrico funciona, enquanto o motor de combustão só intervém quando necessário ou quando Bateria A partir de 1,83 kWh ficando sem carga. O motor está conectado intercâmbio Automático de três velocidades.

Como funciona – Sistema Hybrid+ de MG 3 Selecionar automaticamente de Cinco modos Do processo. em Véspera Somente a unidade elétrica dirige o carro. Na situação SeriesA máquina térmica atua como energia para o gerador, que aciona o motor elétrico de tração. Existe uma situação Corrente e recargaque também permite recarregar a bateria e não apenas ligar o motor elétrico, enquanto Condução e envio O motor 1.5 a gasolina aciona as rodas diretamente, enquanto a bateria é carregada através do alternador. Quando você entra no carro ColimadoTanto o motor de combustão interna quanto o motor elétrico enviam energia diretamente para as rodas. O motorista também pode personalizar a capacidade de resposta do veículo escolhendo entre Eco, Standard e Sport.

Medidas corretas – o novo MG 3que também estará disponível na Itália a partir de Maio de 2024 Substitui a geração anterior, que só está disponível em alguns mercados europeus, e é mais longo (411 centímetros) e mais largo (180 cm). Altura 150 cm e distância entre eixos 257 cm 293 litros A casa é mais longa Caixa O mais espaçoso dos híbridos do segmento B. Estará disponível em seis cores exteriores diferentes (Polar White, Battersea Blue, Dynamic Red, Black Pearl, Commemorative Silver e Hampstead Grey) e com tipos reais de jantes de liga leve.

Não falta tecnologia – Cabine de passageiros MG 3 Parece simples, mas moderno. O destaque fica por conta do display duplo, com o primeiro display de 7 polegadas abrigando o painel de instrumentos digital atrás do volante. A seção central dedicada ao sistema de infoentretenimento tem 10,25 polegadas de diâmetro e apresenta gráficos e capacidade de resposta aprimorados. Alguns foram mantidos Interruptores do painel frontal No console central. A integração do smartphone via Android Auto e Apple CarPlay é oferecida como padrão, assim como um sistema de áudio de seis alto-falantes, quatro portas USB, sensores de estacionamento traseiros e uma câmera. O nível de acabamento superior adiciona estofamento em couro, entrada sem chave, bancos dianteiros e volante aquecidos e uma câmera de 360 ​​​​graus. A lista de sistemas é longa Assistência de condução (ADAS), com tecnologias como Lane Keep Assist, controle de cruzeiro adaptativo e aviso de colisão frontal.