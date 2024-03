Mercados de ações hoje, 1º de março. Europa positiva, Bancorp afunda em Wall Street. Novos sinais de desaceleração da China

Desaceleração da atividade industrial na China

A actividade industrial da China permanece lenta em Fevereiro: pelo quinto mês consecutivo, o Índice de Gestores de Compras (PMI) contraiu para 49,1, abaixo dos 49,2 de Janeiro e em linha com as expectativas dos analistas. Os dados ainda reflectem a fraca procura interna e externa, a contracção e a confiança incerta numa economia que luta para reiniciar após a pandemia de Covid-19, no meio de perturbações sem precedentes ligadas ao sector imobiliário e de elevadas taxas de desemprego juvenil. Os dados divulgados pelo Gabinete de Estatísticas Nacionais, por outro lado, atingiram território positivo (mais de 50) apenas duas vezes no ano passado, mais recentemente em Setembro. Nos últimos meses, as autoridades anunciaram medidas específicas, bem como uma grande emissão de títulos públicos para ajudar a gastar em infra-estruturas e relançar a actividade económica, mas sem alcançar os resultados desejados.

Já o Ano Novo Lunar, tão aguardado feriado nacional de uma semana, caiu em fevereiro deste ano, o que contribuiu para a desaceleração das atividades produtivas. O PMI não-industrial da China, um indicador importante dos serviços, permaneceu positivo em 51,4, acelerando o ritmo dos 50,7% de Janeiro e dos 50,6 que os analistas esperavam. Os divulgados hoje, juntamente com o PMI de Manufatura patrocinado pela revista Caixin (50,9 em fevereiro, de 50,8 e estimativas de 50,6), são os dados macroeconômicos mais recentes à luz da abertura das “Duas Sessões”, o evento anual do parlamento da China no qual terá de revelar as suas metas económicas para o ano de 2024 na próxima semana.