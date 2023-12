Mercado automóvel, números impressionantes: Em 2024 veremos alguns bons números

O mercado automóvel melhora cada vez mais os seus números e isso pode ser comprovado pelas excelentes previsões para 2024.

Infelizmente, no passado recente, o mundo testemunhou uma série de acontecimentos que revolucionaram completamente a vida da maioria das pessoas. Não há dúvida de que a pandemia resultante da Covid-19 em 2020 continua a ter repercussões na sociedade e na forma como muitas pessoas interagem.

Muitos setores tiveram de enfrentar uma crise verdadeiramente sem precedentes, uma vez que o número de automóveis vendidos sofreu um declínio sem precedentes. Felizmente, os números de 2023 melhoraram em comparação com o desastre absoluto que se veria no biénio entre 2020 e 2021, período em que não se sabia o que aconteceria no futuro.

Felizmente, o período de confinamento, máscaras e restrições é agora uma memória, mesmo que o interesse por este vírus deva ser sempre elevado. No entanto, é agora altura de olhar para o futuro com mais felicidade e expectativa, pois 2024 parece ser em todos os aspectos o ano ideal para assistir a uma grande recuperação desta economia.

A previsão neste momento é muito positiva e os dados estão a ser recolhidos pela Mobilidade Global da Standard & Poor’s. Obviamente que estas são apenas previsões e não será possível ter a certeza de que haverá um número tão grande de vendas, mas mesmo o simples facto de haver um grande optimismo é um sinal de como as coisas acabarão por mudar.

Boom de vendas em 2024: o mercado automotivo está se recuperando

De acordo com as previsões 2024 Fala-se de uma venda global de 88,3 milhões de carros em todo o mundo. Isto permitiria um aumento de 2,8% em relação a 2023, dando às empresas automóveis a oportunidade de olhar para o futuro com maior confiança.

Já em 2023 os dados mostraram uma Aumento de 8,9% Em relação às vendas de automóveis, o total chegou a 86 milhões. Mas a verdadeira questão neste momento é compreender para onde irá a procura dos clientes, uma vez que os dados associados aos carros eléctricos parecem estar em crise.

Na verdade, pelo menos neste setor, fala-se que 2024 será um ano de crise e que veremos um crescimento real na venda de carros zero elétricos apenas a partir de 2026. O número de carros elétricos provavelmente crescerá, mas só o fazemos com percentagens que ainda são demasiado altas e demasiado baixas para serem definidas como verdadeiramente aceitáveis, considerando de facto como em Na Itália, apenas 4,1% dos carros vendidos em 2023 são elétricos.

No entanto, os dados deverão ser positivos, já que os carros elétricos representam atualmente 14% dos veículos globais, e até ao final de 2024 deverão atingir 16,2%. Uma série de melhorias que permitirão às empresas recuperar dos significativos investimentos resultantes da criação Carro elétricoParece agora que a maioria dos clientes está a avançar para uma mobilidade com impacto zero.