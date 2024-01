Menino de 14 anos morto no estacionamento do Metrô C

O assassinato ocorreu no estacionamento do Metrô C em Pantano, município de Monte Campatri, na fronteira com Roma. Um menino de 14 anos morreu devido a ferimentos de bala no estômago e na perna. Eventos às 3h. A vítima é de nacionalidade romena e as suas iniciais são IA.

Um transeunte deu o alarme a meio da noite e informou o número de emergência sobre a presença de um jovem no terreno. 118 e os Carabinieri da unidade de investigação de Frascati e o Ministério Público da Procuradoria de Veletri intervieram no local. Porém, para o pequeno, todas as tentativas de resgate foram em vão: a vítima morreu apesar dos intensos esforços para reanimá-lo. Uma investigação está em andamento sobre o que aconteceu.

Hipótese de polêmica

O que aconteceu no Monte Compatri ainda não foi descoberto. Desta vez, porém, a hipótese investigada pela polícia é de disputa entre grupos rivais. A conversa final teria sido no estacionamento da terceira linha do metrô de Roma, mas foi – como apurou RomaToday – à tarde em um dos municípios da província, não muito longe dali. A cena do assassinato.