Medalhas de Karaté e Itália no último jogo de 2023 em Portugal

A última prova do Campeonato de Karaté 1 – Liga Italiana 2023 foi realizada em Portugal, os italianos estão em grande forma como sempre após a jornada de final: 4 medalhas e muitas exibições excelentes. Uma prata e três bronzes foram os despojos finais.

A medalha mais valiosa veio da equipe de kata composta por Federico Arnone, Pietro Binotto e Cristian Villano. Os três italianos, depois da brilhante sequência de ontem, renderam-se apenas hoje à poderosa seleção japonesa com um placar de 41,9 a 39,5.

Três bronzes, então, com Alessio Ginami, Danilo Greco e a equipe de kata formada por Guido Polsinelli, Vincenzo Pappalardo e Samuele Muscatelli. Este último derrotou a seleção francesa na partida final com um placar de 41,9 a 41,7. Em vez disso, no kata individual, Alessio Ginami superou o atleta japonês Shoei Motojima com uma pontuação de 42,4 a 42,2. Por fim, Danilo Greco derrotou o japonês Yoshihito Yatoji no kumite até 60 kg.

O quinto lugar, infelizmente, vai para Asia Pergolesi, que cedeu na final de hoje à ucraniana Yuliya Rousseau, apesar do resultado final de 3-3. O sétimo lugar foi para Samuele Ruffini, Matteo Magagna, Joseph Rossi, Andrea Ortenzi, Michael Ghislandi e a equipe feminina de kata composta por Refugio, Colasanti e Caldi.