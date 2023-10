Magia e acrobacias no Cirque du Soleil, Ovo

O que veio primeiro, o ovo ou o trapezista? A resposta ao Cirque du Soleil e ao Ovo (estilo português), que o traz à arena Unipol de 2 a 5 de novembro para seis shows, descobre o infinito pequeno: um ecossistema cheio de insetos, comendo, rastejando, da imaginação do diretor brasileiro- coreógrafa Deborah Colgar. Eles vibram, festejam e lutam ao som da premiada compatriota Berna Ceppás. No palco, Roman é a barata cantora de Alessandra González, que com sua voz persuasiva segura os fios narrativos desta 25ª produção da multinacional canadense de entretenimento fundada em 1982 pelo ex-comedor de fogo Guy Laliberte. O outro italiano da companhia é um músico, tecladista-acordeonista de Avelino Carmine Iona, com raízes jazzísticas e soul cosmopolita, que acompanha o resto da banda, as façanhas, evoluções e lutas de um inseto de circo animado e colorido. .

Alessandra, como você começou?

“A mãe é italiana e o pai mexicano. Eles se conheceram porque ele era cantor de ópera e mariachi e se interessava pelas danças centro-americanas. Infelizmente, perdi meu pai com um ano de idade e minha paixão por cantar me levou ouvir fitas cassete com a voz dela. Aos sete anos cantei Zecchino d’Oro. Tentei, cheguei na última audição, mas parei por aí, depois frequentei a Kledi Academy of Acting and Dancer’s Friends . Instrumentos musicais”.

Como você veio para ‘Ovo’?

“Fiz matinês de teatro infantil, minha primeira apresentação com o Cirque foi por e-mail, mas quando fiquei entre os 20 escolhidos, voei para Montreal para a audição final. Seis meses depois já estava no Soye, o protagonista. Vancouver em 2011 com Quidam e em Roma em 2014. Continuei por cinco anos, depois deixei a empresa na Nova Zelândia e fui para Kooza, outra grande produção do CdS em turnê.Pandemia, e comecei a viajar pelo mundo com Ovo novamente.

E você, Carmim?

“Tenho cinco álbuns gravados e colaboro com diversos artistas como Roy Paci ou Paolo Fresu. Uma noite, um caçador de talentos da Medimex em Bari me viu tocando e me convidou para entrar na banda Ovo. Conheci minha esposa, que é brasileira e técnico, e minha vida mudou. Comecei 2018 pensando em uma experiência de seis meses e ainda estou aqui. Feliz e satisfeito.”

Sobre o que é ‘Ovo’?

Alessandra: “Conta a história de um estranho mosquito brilhante que irrompe em uma nova colônia, com um ovo no ombro, e perturba o equilíbrio com seu amor um tanto imprudente por uma joaninha. show ensolarado. Portanto, sempre há muitas crianças na plateia, cheias de piadas e risadas. Vai gostar. Quiddam era muito adulto e sombrio, então houve uma ação espetacular e outra no meio. Ele também encenou o suicídio da mãe de Joe ” .

Experiências especiais?

Carmine: “Durante o hiato forçado de um ano e meio devido à cobiça, o programa foi editado para incluir alguns números com uma peça intitulada Crebuscolo pendurada no cabelo.

Você tem uma vida fora do circo?

Carmine: “Não muito, moramos em hotéis. Embora eu ainda tenha a casa da minha família em Ponteromito, em Irbinia, com minha esposa tenho outra em Zabel, em Mecklenburg-Vorpommern, Alemanha, porque o pai dela é daquela região. Mas ainda assim criar nossos próprios momentos. Por exemplo, há seis meses, durante a estadia do show em Riad, na Arábia Saudita, aluguei um estúdio de gravação para fazer um novo álbum, então mantive minha agitação viva “.

Que ritmos você tem?

Alessandra: “Duas semanas de folga a cada dez semanas de trabalho. Moro em Sydney com um marido australiano. Nos conhecemos há doze anos em Quito, onde ele era líder de uma banda, e nos casamos em 2017. Pandemia. Ele deixou de ser de músico para desenvolvedor web, então agora ele está resolvido, estou de volta à turnê e talvez ele volte para a grande família do Cirque, mas enquanto isso ele está me esperando em casa com nossos dois cachorros.”