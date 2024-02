“Leo não tem continuidade e tem poucas marcas”, dizem. “Leão não é sério”, continuam, mas poucos na Europa têm os números dos portugueses

Você quer ou não? Rafael Leão O que quer que ele tenha feito é discutível. Marca golos, “mas marca alguns”, dá assistências, “mas precisa de marcar, nunca vê o golo”, aterroriza as defesas adversárias durante todo o jogo, “e mas no final é um pouco inútil porque o Milan não vença.” Isto é, se o seu nome estiver lá Rafael Leão Você tem que ser um jogador perfeito para críticas, caso contrário apenas seus aspectos negativos serão sempre destacados. No entanto, apesar das dificuldades óbvias que os portugueses enfrentaram esta temporada, Os números falam por siE confirme esse fato O camisa 10 do Milan é um dos alas mais fortes e afiados em circulação no momento.

Brilhante São Siro Na noite de domingo, quase no mesmo nível de um desempenho medíocre realizado em novembro na Liga dos Campeões contra o PSG, Rafael Leão foi provocado no pós-jogo Milão-Atalanta de Stefano Pioli, quase enojado com o desempenho de seu número 10 (como disse o jornalista Giuseppe Pastore), se expressou da seguinte forma: “Foi uma de suas melhores atuações em termos de qualidade e consistência. Ele continuou batendo. Eu vou. Ele avalia esse desempenho, ele tem essas possibilidades e as usa. Não é sobre ninguém, é sobre ele. Vou conversar com ele para entender o que ele fez de diferente.” Em suma, se o português encontrar a receita certa para responder às exigências do seu treinador, poderá tornar-se verdadeiramente indomável, mas o que é que precisa de fazer mais do que o que já está a fazer? Provavelmente nada, mas colocar limites a um jogador Rafael Leão Isso nunca é uma coisa inteligente de se fazer.

Leo foi criticado, mas navegou com números melhores do que seus rivais italianos e muitos na Europa – Rafael Leão Ele é o jogador clássico que deve dobrar os números em gols e assistências ao final de cada temporada. Apesar de todas as dificuldades do caso, os portugueses ainda estão perto de atingir esse valor. Seus companheiros marcaram 9 gols e 7 assistências no placar em fevereiroPor contribuir com um total de 16 gols na temporada.

Este dado confirma isso O desempenho de Raffaele Leo atualmente supera o de seus “concorrentes” italianos Kvaratskelia e Chiesa., que viaja a um ritmo decididamente mais lento que o português. Basta dizer que o georgiano e o italiano estão perdendo gols e assistências em relação ao camisa 10 Milão, ele leva menos tempo do que os outros dois para começar a marcar gols para seu time. sim porque Enquanto Kvartskelia e Chiesa precisam de 233 e 177 minutos, respectivamente, para marcar um gol e uma assistência, Leo precisa de 141.

Esta é uma estatística decisivamente importante, dado o facto de que Apenas Sane, Vinicius e Son na Europa estão melhor que Leo. Por assim dizer. No entanto, ao mesmo tempo, a estrela Milão pode ostentar números melhores do que muitos colegas ilustres como Martinelli, Luis Diaz, Rashford e Ousmane Dembele.

Estatisticas:

1. São: 9/12 (21 – 1G/A 124')

2. Vinicius: 12/7 (19 – 1G/Y 102')

3. Filho: 12/6 (18 – 1D/A 102')

4. Leão: 9/7 (16 – 1G/A 141')

5. F. Touro: 11/4 (15 – 1G/A 111')

5. Luis Diaz: 10/5 (15 – 1G/A 156')

6. Dembélé: 1/10 (11 – 1G/A 171')

6. ⁠Martinelli: 7/4 (11 – 1G/A 198')

6. ⁠Kvaratskelia: 6/5 (11 – 1G/Y 233')

7. Doku: 4/6 (10 – 1D/lA 145')

7. Rashford: 5/5 (10 – 1G/A 203')

7. Carnacho: 7/3 (10 – 1D/A 224')

8. Igreja: 6/2 (8 – 1D/A 177')

8. Koeman: 5/3 (8 – 1D/A 204')