Leo Milan, português sobre insultos racistas em Nápoles

O livro “Sorriso” de Leo foi lançado. As palavras dos portugueses antes da segunda mão do Nápoles nos quartos-de-final da Liga dos Campeões do ano passado, frente ao Milan

O livro está publicado hoje em todas as livrarias e lojas online Rafael Leão “Sorriso”, em que os portugueses contaram o passado de alguns Episódios racistas. Aqui está a história de fora Vermelho preto No caso anterior Nápoles MilãoSegunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões do ano passado:

Palavras – “Os torcedores gritavam quando saímos do hotel para ir ao estádio. Eu estava com os fones de ouvido, mas desliguei a música: queria usá-los para ouvi-los, absorvê-los, me animar e fazer mais no jogo. No entanto, eu não estava pronto para ouvir os cantos racistas, os cantos dos macacos, o primeiro. Formalmente, eu estava tão irresistível e irrevogavelmente dirigido a mim mesmo. Reagi da única maneira que sabia: ri, com certeza o irritaria ainda mais. . “Esses são apenas gritos de ódio, não são racistas”, uma coisa muito estúpida de se dizer. Insultar um jogador adversário por ser forte ou desagradável, ou ambos. Fazer isso por meio de um ato racista também torna você racista. Gestos são incrivelmente importante quando se trata de falar sobre questões sociais e andar de mãos dadas com a educação que as famílias precisam dar aos seus filhos à medida que se tornam adultos.”