Léo, ainda derrotado: “Mas que fenômeno, grudado na parede”

Milan não consegue impressionar na liga antes do retorno da Liga dos Campeões, Leo ainda na grade: duras críticas ao português

Novamente, o Milão Passando por uma rodada conturbada no campeonato, eles tiveram que sair empatados em 1 a 1 Bolonha. No entanto, ele fez uma escolha clara em favor de Pioli campeões com receita bruta. Foi no segundo tempo que os adultos entraram em campo Leão No entanto, entre outras coisas, não traz benefícios específicos. Mais uma vez, os portugueses receberam as críticas mais severas.

Especificamente, Antonio cassano, que pousou com força no ‘Bobo TV’, no Twitch. “Ele está com os rossoneri há cinco anos e marcou 34 gols – explicou – nos melhores tempos do Milan, um jogador que não corresse teria sido batido contra a parede muitas vezes. Ele se transformou em um evento, mas muitas vezes ele vai cometer um ou dois deslizes em noventa minutos e é isso. Quatro meses depois dele no ano passado. Eu vi o nível e é isso. Ele não é um vencedor como você RonaldinhoOs campeões são outros, ainda não gosto deles pessoalmente”.

Milan, Leo e o futuro ainda a ser escrito: rumo à corrida final

Inevitavelmente, o português está a gerar debates sobre o seu futuro, ainda na balança, com um desempenho a alimentar dúvidas. Nos últimos meses, ele foi apenas um jogador-chave Nápoles No campeonato, com atuações nada inspiradoras em todas as outras provas.

O Milan vai naturalmente contar com ele no final da temporada para garantir um cobiçado lugar entre os quatro primeiros da liga e progredir ainda mais. Liga dos Campeões. Estas semanas também serão decisivas para a renovação do seu contrato, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Nos últimos dias, o Calciomercato.it informou sobre a crescente esperança de renovar Leo, mas com sua comitiva, nem mesmo um acordo verbal foi alcançado. A conversa continua, desenvolvimentos importantes são esperados em um futuro próximo e qualquer atualização pode ser decisiva de uma forma ou de outra.