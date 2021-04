“Lamentamos a piada sobre a China” – Corriere.it

pesadelo. E portanto Michel Hunziker Descreve o que são Jerry Scotty Eles estão vivendo nas últimas horas. Há quanto tempo, prof ‘Tirando as notícias’Ao lançar um relatório sobre a sede da Rai em Pequim, eles fizeram olhos com o formato de uma amêndoa e disseram algumas palavras proferindo a palavra “ile” em vez da letra “r”. Uma tempestade internacional nasceu, especialmente depois que o popular relato de Diet Prada relançou a história. Ontem, no episódio, lembro como sempre “seção” Longe de qualquer forma de racismo. Mas a tristeza permanece: “Sentimos uma tristeza profunda. Estávamos de total boa fé: lamentamos muito saber que ofendemos a sensibilidade de alguém. Mas o que está acontecendo é assustador: recebemos uma verdadeira onda de ódio que está sendo plantada de forma eficaz ”.

Pise sempre. de onde começamos?

H: “Das desculpas. Eu também postei nas redes sociais e definitivamente não quero voltar. Mesmo que você esteja de boa fé, se você perceber que está machucando alguém, você se arrependerá e a primeira coisa que você precisa fazer é se desculpar sem reservas. Minha acusação de racismo dói profundamente. ”

S: “Também peço desculpas: se ofendi alguém sem querer, isso me faz pensar. Mas isso em um momento difícil como este pode produzir muito ódio, e isso me deixa perplexo. E não sou ingênuo, nem criança. Mas a quantidade de violência que pode até mesmo ser transmitida nesses contextos me apavora. ”

Você não imaginou tal reação?

Hovan: “Há 25 anos luto e combato todas as formas de discriminação. Criei uma organização que procuro nutrir todos os dias com muito empenho e sempre comuniquei a importância da inclusão. Aí acontece uma coisa assim e parece que não só está tudo cancelado, mas tenho recebido ameaças de morte há horas e cartas dizendo que querem queimar as lojas do meu marido Tommaso (Trussardi, editora). sem razão. Mandam boicotá-la, escrevem que nós, nossas meninas, devemos morrer e que nossa casa deve ser queimada. É como viver um pesadelo. Então, a que leva todo esse ódio? Para realmente lutar pelos direitos humanos para todos? É preparatório? ».

S: “Estou acostumada com o bem e o mal na vida, mas isso nunca me aconteceu. Qualquer forma, não só de racismo, mas de discriminação longe de mim e meu trabalho dá testemunho disso. espantado. READ Alguém obstruiu os demandantes por dentro, nós queremos a verdade

Você falou do ódio transmitido. O que você quer dizer com isso?

H: “Quando esses assuntos começam, agora temos as ferramentas para investigar e sabemos que existem grupos especializados que querem semear o ódio e explorar alguns casos para destacá-los. Esse fato deve ficar bem claro, pois acontece todos os dias, independente do assunto: o que importa é inculcar o ódio. Dói duplamente. Entre outras coisas, essas mensagens quase nunca chegam de pessoas pertencentes à comunidade chinesa, mas de pessoas se arremessando para conseguir mais curtidas, usando a hashtag existente. Portanto, estamos falando aqui sobre os olhos amendoados que Jerry e eu fizemos quando coisas indescritíveis acontecem na China, nos quais devemos nos concentrar, se realmente estamos falando sobre direitos humanos. ”

S: Tenho muitos amigos chineses e nenhum deles me disse nada sobre o focinho. Mesmo que você não pudesse chamar assim, foram apenas alguns momentos de transmissão. Se me ofendesse, errei, mas também diria para não ser aproveitado por quem semeia o ódio. E também estar atento ao dever de politicamente correto que afeta todas as comunicações: me assusta, parece muito com a ditadura e o fascismo ”.

Também é verdade que os sentimentos mudaram. Sério, enquanto você desenhava seus olhos em formato de amêndoa, não havia dúvida de que esse gesto poderia machucar alguém?

H: “Um segundo depois de fazermos isso, olhamos para Jerry e dissemos: ‘Não sentimos nenhuma emoção? A resposta foi: Mas não, era claramente apenas um jogo, algo totalmente inocente. Foi totalmente bem-intencionado. Direi mais: eu – e mais minha filha Aurora – temos uma extensão em forma de amêndoa. Minha mãe nos diz que vem de família, totalmente no nosso DNA porque tínhamos um avô asiático. Minha filha tem sofrido bullying desde muito jovem por causa disso, sem falar se acho que isso pode ser um crime racista. É surreal. Achei que fosse um jogo, uma caricatura, como costumava imitar a Sicília, nossa correspondente Stefania Pettex. Depois, pinto para mim uma caricatura da Suíça. Ninguém jamais se sentiu ofendido antes. Acho que a beleza do mundo está nas cores, mesmo que seja politicamente correto, prefere o monocromo. ”

Recentemente, tem havido alguma discussão sobre a palavra N. Mesmo neste caso, há quem não a considere ofensiva.

H: “Em vez disso, não há dúvida. Dizer essa palavra é um insulto e fere meu sistema nervoso. Outra coisa totalmente diferente é acreditar que você está jogando com vantagem. Não sei quantos chineses feriram o sistema nervoso com meu olho em formato de amêndoa. Mas ainda estamos errados. Mas minha acusação de racismo dói profundamente. Ela sempre apoiou os chineses, que são nesta época o epicentro de episódios muito perigosos de racismo. Então eu sou uma mulher: experimentei discriminação na minha pele. Eu sei o que significa comprometer-me mais do que os homens todos os dias para me afirmar como homem. Além disso, sou loira e, portanto, burra, arrepiada, no meu caso também montando uma hiena. Mas eu sei que existe uma diferença entre insultar e zombar. Por isso fico zangado porque alguém pode brilhar semeando ódio e manchando pessoas respeitáveis. Estamos vivenciando uma nova idade média e as bruxas são caçadas todos os dias por pessoas sem rosto e sem rosto. Certamente não sem pecado. ”