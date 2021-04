Alguém obstruiu os demandantes por dentro, nós queremos a verdade

Em relação ao caso da menina russa Olesya Rostova, “A verificação deveria ter ocorrido sem hesitação, sem controvérsia.” Mãe de Denise Bebeton, Pera MaggioNa Rádio Rai 3, quem viu? Fala sobre o desaparecimento da menina que perdeu seus rastros em 2004 em Mazara del Vallo. “Obviamente, eu não aceitei a forma como eles alegaram, porque haviaEles tinham DNA, mas me pediram para fazer transmissões Para fazer teatro que eu nunca poderia fazer, não teria me emprestado de jeito nenhum ”, explicou Piera Maggio, explicando:“ Para acelerar os tempos de pedirmos o tipo de sangue, lutamos por isso, não pude esperar meses com cartas rogatórias judiciais para saber se a menina era minha filha. eu sou Ele só estava interessado em saber se uma garota russa era minha filhaE a E só depois colocamos tudo nas mãos do promotor, caso essa garota quisesse tirar proveito da situação que a gente não ligava. ”

Pierra Maggio e o apelo para manter os holofotes sobre Dennis

As palavras de Pera Maggio vieram depois de semanas intensas para ela e toda a jovem família Denis Pepiton após a história da russa Olesya Rostova, de 20 anos, que no entanto acaba sendo mais um buraco na água. Uma história que infelizmente foi explorada pela mídia por muitas partes, considerando que a família Dennis era objeto de uma disputa, mas teve um efeito positivo do outro lado: Ela relança a história da menina. A própria Beira Maggio, nas redes sociais, tem feito nos últimos dias vários telefonemas para manter os holofotes acesos durante muito tempo. “À luz dos novos fatos que surgiram nos últimos dias, nós, pais de Denise, estamos pedindo a ajuda de todos para se mobilizar por Denise”, escreveu Pera Maggio nas redes sociais hoje, conclamando a todos a postar pôsteres oficiais com fotos de Denise Bebeton. Na Internet e nas redes sociais.

Pierre Maggio: ‘Nunca perdi a esperança de abraçar Denise’

“O que está acontecendo hoje não é tão forte quanto neste momento, todos estão tentando nos ajudar, apelei a todos para que publiquem o arquivo da Denise. Não estamos abrindo mão da verdade, queremos justiça, mas acima de tudo.Eu nunca perdi a esperança de abraçar Dennis, Quem está sempre vivo e conosco ”, disse Pierra Maggio no programa, acrescentando:“ Hoje me sinto encorajado porque pela boca do promotor que investigou o caso de Denise desde o primeiro momento, essas contradições e anomalias apareceram. sempre gritou nesses anos. “

Alguém discordou de Dennis, como no caso Kochi.

“Eu tinha muito a dizer porque entendemos imediatamente Ocorreu um erro na investigação. “ A mãe de Denise continuou, apontando um dedo acusador novamente para alguns dos que haviam obstruído a investigação até mesmo dentro da polícia. Ele explicou: “Depois das palavras do procurador-geral Angioni, agora está claro. Há pessoas que colocam seu coração e alma para devolver Dennis para casa, e outros são incompetentes e outros não preferem investigação em vez de assistência”, referindo-se a as declarações de um promotor de investigação que admitiu haver contradições em algumas investigações. “Uma pessoa da polícia da época pode nos contar como foram as coisas, como aconteceu no caso Coche quando os agentes se separaram, porque havia demandantes que foram traídos no exercício de seus cargos”, disse o advogado Giacomo Frazzetta.