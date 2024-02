Lágrimas do Rei Charles: Antecedentes da reunião com o Primeiro Ministro Inglês

Rei Carlos III Ele está travando sua própria batalha contra o câncer e, como previram fontes palacianas e tablóides, ele não tem intenção de delegar as funções mais importantes de sua função. Em 21 de fevereiro, Sua Majestade o Rei concedeu a tradicional entrevista semanal ao primeiro-ministro Rishi Sunak, a primeira desde o diagnóstico de câncer. Durante o encontro, ele fez uma piada espirituosa sobre seu estado de saúde e se emocionou com as inúmeras mensagens de carinho que recebeu de todo o mundo.

“É uma ilusão de ótica”

O rei Carlos III voltou oficialmente ao trabalho após ser diagnosticado com câncer e iniciar o tratamento. No passado dia 21 de fevereiro, Sua Majestade o Rei recebeu o Primeiro Ministro Rishi Sunak na sala de recepção do nosso hotel Palácio de Buckingham, para a reunião semanal ordinária. Uma fotografia do Rei e do Primeiro-Ministro apertando as mãos espalhou-se pelas redes sociais da família real, numa espécie de anúncio da retoma das funções de Sua Majestade. diz a legenda da foto. “Esta tarde, o rei encontrou-se com o primeiro-ministro Rishi Sunak no Palácio de Buckingham, após uma reunião do Conselho Privado.”

Antes desta reunião, especificamente há duas semanas, como revelou a revista People, King W Lanche Eles tiveram uma conversa por telefone, mas foi apenas uma conversa “conversação” , não uma audiência real. Mas a reunião de 21 de fevereiro de 2024 não foi apenas uma questão de negócios. o rei Ela também encontrou espaço para uma piada sarcástica e uma memória comovente, segundo o jornal The Independent. Assim que o Primeiro-Ministro viu Carlo, cumprimentou-o com palavras de encorajamento: “É ótimo achar que é tão bom.” . O rei respondeu sarcasticamente: “É uma ilusão de ótica” O que fez o primeiro-ministro rir.

Na verdade, o querido Brincando sobre sua condição, embora a frase pareça esconder uma amargura compreensível, ela sugere uma espécie de otimismo, o mesmo otimismo que os insiders enfatizaram após seu diagnóstico de câncer. E também grande força de vontade. Carlo quer continuar desempenhando o papel que o destino lhe atribuiu. Por enquanto, ele terá que se concentrar em trabalhar nos bastidores, por assim dizer, e delegar-lhe obrigações públicas Príncipe William. Mas o poder permanece firmemente em suas mãos, visto que o rei nem sequer pensa em confiar ao herdeiro do trono as tarefas mais importantes, como o exame diário dos documentos do Estado contidos na “bolsa vermelha”.

“As mensagens me afetaram.”

O comentário sarcástico de Carlo fez Sunak sorrir por um breve momento. Então o Primeiro Ministro ficou mais sério e respondeu: “Todos nós a apoiamos. O país inteiro o apoia.” Nesse ponto rei Ele se entregou a uma revelação especial, sobre uma pequena lembrança recente que teve um enorme impacto sobre ele e o motivou a continuar a luta contra o câncer: “Recebi tantas cartas e cartões maravilhosos. Eles me fazem chorar na maior parte do tempo.”

Dificilmente alguém esperaria tal sentença de Carlos III. Estas palavras podem ser mais um sinal de modernização Propriedade. O rei não está mais fechado em seu palácio, longe de seus súditos, rodeado por uma aura de mistério e superioridade, mas compartilha suas impressões, sentimentos e até mesmo seu sofrimento com todo o reino.