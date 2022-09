Jogadores de Voleibol Sub-20 Europeus: Existe um calendário no Vasto 19 ألعاب

De 17 a 25 de setembro sediará o Campeonato Europeu de Voleibol Sub-20 Vasto e Montesilvano. oGrandes e belos dias de esportes com a seleção sub-20 masculina italiana que vai tentar ganhar o título depois de ganhar a medalha de ouro EYOF recentemente. 12 equipes participarão do evento esportivo em dois dias.

O primeiro grupo, que está sediado no Palazzetto dello Sport Corrado Roma em Montesilvano, é composto por: Itália, Polônia, Sérvia, Eslováquia, França e Eslovênia. O Pool II terá lugar no Pala BCC em Vasto com Bélgica, República Checa, Portugal, Bulgária, Finlândia e Grécia.

Após a primeira fase, as duas primeiras equipes de cada grupo chegarão às semifinais. As partidas da semifinal e final serão realizadas no ginásio Corrado Roma, em Montesilvano. As equipes que terminarem em terceiro e quarto na fase de grupos disputarão partidas para determinar a classificação do quinto ao oitavo lugar no Pala BCC, no Vastu.

Calendário:

Grupo A – Itália, Polônia, Sérvia, Eslováquia, França e Eslovênia

Ginásio Corrado Roma – Montesilvano

Dia 1 – 17 de setembro de 2022

15h00 Sérvia – França

17h30 Polônia – Eslováquia

20h00 Eslovênia – Itália

Segundo dia – 18 de setembro de 2022

15h00 Sérvia – Polônia

17h30 Eslováquia – Eslovênia

20h00 França – Itália

Dia 3 – 19 de setembro de 2022

15h00 Eslovénia – Sérvia

17h30 Polônia – França

20h00 Itália – Eslováquia

Dia 4 – 20 de setembro de 2022

15h00 Polônia – Eslovênia

17h30, horário francês – Eslováquia

20h00 Sérvia – Itália

Dia 5 – 22 de setembro de 2022

15h00 Eslovénia – França

17h30 Eslováquia – Sérvia

20h00 Itália – Polônia

Grupo B – Bélgica, República Checa, Portugal, Bulgária, Finlândia e Grécia

Pá BCC – Vastu

Dia 1 – 17 de setembro de 2022

15h00 Portugal – Grécia

17h30 República Tcheca – Finlândia

20:00 na Bulgária – Bélgica

Segundo dia – 18 de setembro de 2022

15h00 Portugal – República Checa

17h30 Finlândia – Bulgária

20h00 Grécia – Bélgica

Dia 3 – 19 de setembro de 2022

15h00 Búlgaro – hora de Portugal

17h30 República Tcheca – Grécia

20h00 Bélgica – Finlândia

Dia 4 – 21 de setembro de 2022

15:00 República Checa – Bulgária

17h30 Grécia – Finlândia

20h00 Portugal – Bélgica

Dia 5 – 22 de setembro de 2022

15h00 Búlgaro – hora da Grécia

17h30 Finlândia – Portugal

20h00 Bélgica – República Checa

Semifinais do 5º ao 8º lugar – 24 de setembro de 2022

Pá BCC – Vastu

17h30 – JMF31 – Grupo 3 1 – Grupo 4 2

20:00 JMF32 – Terceira Liquidação II – Quarta Liquidação I

Final do Quinto – Oitavo Lugar – 25 de setembro de 2022

Pá BCC – Vastu

9h30 Perdedor JMF31 – Perdedor JMF32

12h30 Vencedor JMF31 – Vencedor JMF32

Semifinais de 1 a 4 – 24 de setembro de 2022

Ginásio Corrado Roma – Montesilvano

17h30 – JMF33 – Grupo 1 1 – Grupo 2 2

20h00 – JMF34 – Primeira reunião 2 – Segunda reunião 1

Final do terceiro e quarto lugar – 25 de setembro de 2022

Ginásio Corrado Roma – Montesilvano

17h30 Perdedor JMF33 – Perdedor JMF34

Final do 1º e 2º lugar – 25 de setembro de 2022

Ginásio Corrado Roma – Montesilvano

20h00 Vencedor JMF33 – Vencedor do Campeonato JMF34