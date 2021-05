João Mário tem acordo com o Sporting: Inter pede طلبات

João Mário faz a temporada que acaba de ser emprestado ao Sporting de Lisboa, mas não regressa ao Inter. O clube português quer mantê-lo e já tem um acordo com o jogador, e agora o clube dos Nerazzurri está em negociações com a mediação do agente Federico Pastorillo.

