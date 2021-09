Isso é o que significa para Crotone

Quem teria esperado isso no ano passado? atacante muito prolífico ? Talvez poucos, ainda que em Crotone conhecessem perfeitamente as qualidades de Simi e estivessem convencidos de que ele poderia se tornar um verdadeiro piloto ainda na primeira classe.

o Uma ótima temporada, Simi jogou com uma camisa do Croton Muitas vezes ele surpreendeu até mesmo os entusiastas de estatísticas porque seus objetivos às vezes produziram resultados inesperados. A partida para Salerno durante o verão não pode e não deve ser cancelada Grandes temporadas que o atacante nigeriano passou na Calábria. Amantes de apostas e entretenimento na web, que também se divertem com Raspadinha onlineEles apostaram em suas redes mais de uma vez e nunca traíram as expectativas.

O físico de um jogador de basquete, não de um jogador de futebol

De longe, ele parece ver um jogador de basquete e, em vez disso, move seus guindastes altos em um campo de futebol. 198 cm, uma presença que muitas vezes coloca os defensores adversários em apurosSimi consegue combinar bom estilo com um senso de propósito que parece inato. Alguns dos movimentos são um pouco descoordenados, mas no geral o atacante nigeriano provou ser muito eficaz e sarcástico.

É claro que o objetivo de Salernitana, ao comprá-los, é colocar as defesas do adversário em estado de colapso, na esperança de que Pode garantir a ajuda de Ribery para Simy Aqueles que registraram que ele seria capaz de transformá-lo em ouro puro. Surpreendentemente, na temporada passada o atacante africano marcou 20 gols, embora o Crotone, que veio depois deste último, tenha ficado na segunda divisão.

Por que o apelido Simi?

Simeon Tochuko Nwankwo No cartório, mas um pouco por todos, inclusive torcedores, colegas, clubes e profissionais, foi sendo renomeado ao longo do tempo. Qual é o motivo desse apelido? Ele foi chamado pela primeira vez com este apelido por seu colega de trabalho do Canadá, que o estava ajudando Procurador-Geral Sam Odigponam. O motivo é bastante simples de adivinhar, pois o colaborador canadense não conseguiu pronunciar corretamente seu nome.

O mundo do futebol é algo com que ele tem lidado desde então Ele tinha 4 anos. A bola foi dada a ele por seu pai e Simi jogou com ela praticamente em qualquer lugar e em qualquer momento possível e imaginável. Em suma, ele não conseguia se separar da bola.

Simi nasceu em 1992 em Onitsha, uma das cidades mais comerciais da Nigéria, localizada de certa forma No Margem Esquerda do Rio Níger. Os primeiros passos do novo avançado do Salernitana são feitos com a camisola da casa ou com a camisola Guo FC. Mais tarde, aqui está a mudança para o Velho Continente, onde termina com as equipes juvenis de Portmonense, em Portugal.

De terras portuguesas a Crotone e Itália, na verdade, o passo foi muito mais curto e mais rápido do que se poderia imaginar. A Calábria tornou-se a segunda casa do Simi, nomeadamente na Itália, que finalmente conseguiu destacar-se não só pelo excesso de resistência a nível material, mas também pela Boa técnica a nível individual. Cuidado também com as chuteiras de Simi, porque ele usa 48 e terças, enquanto com os normais ele está “limitado” a 46 ou 47.