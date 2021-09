“Acorsi dá 300.000 euros.” É uma tempestade para Bonaccini

cem mil euros Mais imposto sobre valor agregado anualmente durante três anos. Sother! Emilia Romagna se transforma Stefano Accorsi Em um certificado de ouro e em torno da diretoria do presidente Stefano Bonaccini controvérsia. A decisão de atribuir o referido personagem ao representante polaco, que foi nomeado embaixador da beleza artística e cultural do território, suscitou objeções e críticas por parte de Irmãos da itália. O partido de Giorgia Meloni, com questão na Assembleia Legislativa assinada pela chanceler Michele Barcaiolo, pediu transparência quanto ao pagamento acordado com o tradutor popular, acusando a assembleia de mantê-lo escondido até hoje.

O interrogatório foi usado pelo assessor regional de turismo. Andrea Corsini, quem só pode me confirmar 100mila euro por ano de salário de Stefano Accorsi, especificando que o ator não será apenas o protagonista da promoção “ Mas também coautor no projeto digital com Fabio Bonifaci “. O tufo Estabelecer, em suma, incluirá uma série de atividades que incluirão o Super Certificado ao longo do período de três anos. A este respeito, o assessor regional prometeu ao assessor da FdI enviá-lo “ Lista detalhada das coisas realizadas, bem como a revisão da imprensa de 2020 das atividades da Accorsi Quanto aos salários – continuou Corsini – Em 2020, Apt pagou cem mil euros mais iva Além disso, a defensora Giunta Bonaccini confirmou que os links para todo o conteúdo social postado pelo ator de abril de 2020 a abril de 2021 serão enviados para o colega de centro-direita.

Em um dos mais recentes spot promocional Que vê o ator como protagonista, usa os 30 segundos disponíveis para celebrar a beleza de Emilia Romagna. “ Emilia-Romagna é a terra dos prazeres proibidos. Você diz que vem aqui porque a comida é boa, então vai disfarçado e aproveita as cidades da arte. Com a desculpa das noites malucas, você pode curtir 202 teatros, 530 museus, mais de 100 quilômetros de fliperamas e milhares de shows nas noites de verão. Mas temos uma reputação a defender: por favor, não diga que veio aqui pela arte e pela cultura: os verdadeiros prazeres são um segredo. Emilia-Romagna, Itália “A Accorsi está convocada para caminhar por Bolonha. Uma promoção de ouro em todos os sentidos da palavra.