Grandes descontos no Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra (topo de gama com o sector fotográfico avançado da Leica): aqui estão cupões de 100 e 150 euros

Cuidado com os consistentes Os cupons agora são válidos na Amazon para Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra. A Xiaomi revelou sua nova linha principal para 2024, com o modelo padrão 14 e a variante Ultra no topo. Ao compartilhar alguns recursos importantes, como o poderoso chipset Snapdragon 8 3ª geração E a opção de memória que ela oferece 512 GB de espaço de armazenamentoOs dois dispositivos diferem significativamente em vários aspectos, começando pela maior RAM do modelo Ultra (16 x 12 GB).





Xiaomi monta 14a Painel OLED de 6,36 polegadas Com a decisão FHD+ (1200 x 2670 pixels) E a densidade é de 460 dpi. Este é um módulo LTPO com uma taxa de atualização variável de até 120HzSuporte para HDR10+ e Dolby Vision e brilho máximo típico de 1.000 nits e pico de 3.000 nits. Em vez disso, o Xiaomi 14 Ultra eleva a fasquia com uma grande tela Tela LTPO AMOLED de 6,73 polegadas com resolução QHD+ (1440 x 3200 pixels) E uma densidade de 522 pixels por polegada, mantendo a mesma taxa de atualização e especificações HDR do modelo básico, mas utilizando proteção avançada. Vidro cerâmico Xiaomi Para máxima resistência a arranhões e quedas.

O setor da fotografia é outro grande ponto de diferenciação. 14 apostas em uma Câmera tripla de 50 megapixels Com sensor principal Sony IMX890 de 1/1,31″, abertura f/1.6, Estabilização óptica OIS e Dual Pixel PDAF, flanqueado por uma lente telefoto de 50MP com zoom ótico 3,2x e OIS e uma lente ultra grande angular de 50MP f/2.2 14mm. Em vez disso, o 14 Ultra apresenta um sistema quad topo de linha: O sensor principal é uma enorme unidade de 1 polegada e 50 megapixelsUma abertura f/1.6-4.0 e um olho líquido para focagem, acompanhados de duas teleobjetivas de 50 megapixels – uma com zoom 3,2x de 75mm e outra com zoom ótico 5x de 120mm, ambas com OIS – e por fim uma lente ultra-focal de 50 megapixels. grande angular f/1.8 de 12mm é assinada. Todas as ópticas Ultra são parceiras Leica, que também colaborou no desenvolvimento do processamento de imagens. A gravação de vídeo atinge até 8K a 30fps com Ultra.





para o autogoverno, Xiaomi 14 concentra-se em uma bateria de 4.610 mAh com carregamento rápido de 90 W com fio e 50 W sem fio. O modelo 14 Ultra funciona melhor com um motor de 5.000 mAh 5000mAh, suporta carregamento com fio de 90 W e uma poderosa solução sem fio de 80 W. Ambos permitem carregamento sem fio reverso.