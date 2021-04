GOR vs OCC Dream11 Prediction Portugal T10 Match 11: Dicas do Captain Fantasy Gorca 11 Vs Oporto Prováveis ​​XIs

GOR vs OCC Dream11 Team Predictions FanCode Portugal T10

Gorca 11 Vs Opporto CC Dream 11 Team Prediction Fancode Portugal T10- Dicas de Jogo Fantasy, Capitão, Possíveis XIs No GOR de hoje vs OCC Estádio Municipal de Miranda do Corvo: Fora de competição. 9 do Torneio Foncote Portugal T10, Gorca 11 no Domingo no Estádio Municipal de Miranda do Corvo no Porto C.C. O jogo Fancode Portugal T10 GOR vs OCC começa às 22:00 IST – 11 de abril. O Gorkha 11 é de longe o ECS T10 mais consistente em Portugal. Eles começaram a campanha com três vitórias, antes de perder uma para o Malo. Atualmente detém o lugar do Numero Uno na Liga T10 de Portugal. Enquanto isso, quando o Eporto CC jogou duas partidas consecutivas contra o Indian Royals, o ECS Embora seus arremessadores tenham feito um bom trabalho ao restringir os Indian Royals a menos de 100s em ambas as partidas, as rebatidas do Opporto não melhoraram em tempo hábil.

Dose: O sorteio Foncote Portugal T10 entre a Gorkha 11 e o Opporto CC decorrerá a partir das 21h30 IST – até 11 de abril.

Tempo: 22h00

Localização: Solo Municipal de Miranda do Corvo.

GOR vs OCC My Dream11 Team

Guardião do Wicket – Raghu Raman, Suman Kimir

Batedores – Usher Anthony, John Jingus, Abshar Alam

Versátil – Imran Khan Jr. (C), Mohammad Siraj Nibo (VC), Junaid Khan II

Jogadores – Rahul Bhardwaj, Sripal Matta, Neil Charles

GOR vs OCC Potencial Playing XIs

Gorkha 11: Azhar Antony, Imran Khan, MD Siraj Nibo, Suman Kimir (semanal), Abshar Alam, Arslan Naseem, Sripal Matta, Rahul Bhardwaj, Manjit Singh, Jagroop Singh, Madhukar Thapa (C).

Porto CC: John Jingus, Anthony Chambers, Junaid Khan, Premal Rajani (C), Suraj Peshawaria, Raghu Raman, Kanaka Sabapathy (Semana), Neil Charles, Adam McKay, Rakesh Chandrasekaran, Juan McKay.

GOR vs forças OCC

Gorkha 11: Madhukar Thapa (C), Anurag Paddel, Rahul Bhardwaj, MD Siraj Nibo, Suman Kunwar, Binod Kiawali, Rahul Huda, Azhar Anthony, Arslan Naseem, Abshar Alam, Mohsin Bhatt, Ringu Singh, Binith Kumar Singh, Sri Matta, Suman K, Faisal Rahim, Bimal Subedi, Kamal Theo.

Porto CC: Thomas Rogerson, Mark Weeks, John Rogerson, Kanaka Sabapathy, Nigel Jordan, Jack Cunningham, Junaid Khan, John Jinges, Premal Rajani (C / WK), Rakesh Chandrasekaran, Anthony Chambers, Jonathan Cools, James Neer Graham, Charles, Alexandre Camelo, Pavin Zoradia, Travis Cunningham, Juan McKay, Adam McKay, Sanath Gunawardena, Mohammed Ali Avan, Andrew Machaj, Mike Shannon e Syed Rashid.

