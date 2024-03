Giorgia Meloni x Sergio Mattarella, primeira grande divisão com Quirinale

Ainda não estamos num conflito institucional comparável ao do passado entre Silvio Berlusconi e Oscar Luigi Scalfaro, mas com o ataque brutal dos estudantes de Pisa, assistimos ao que é, sem dúvida, o ponto mais baixo nas relações entre o Primeiro-Ministro da Geórgia. Maloney e o presidente do estado. Ficou imediatamente claro que a posição firme de Sergio Mattarella, alertando o Ministro Piantossi após ter sido espancado por oficiais, não agradou ao Primeiro-Ministro; Mas ninguém apostaria na dissensão pública.

Mattarella liga para Piandedosi: “As tropas com as crianças falharam”

Em vez disso, comentando a postagem do Tg2, Meloni aceitou qualquer linha “salviniana” sobre os homens uniformizados: “Acho muito perigoso – disse ele – retirar o apoio das instituições àqueles que arriscam sua segurança. nossa, é um jogo muito perigoso.

Como sempre, o Primeiro-Ministro usa uma fórmula muito vaga: não menciona de forma alguma Mattarella para marcar o campo, sobretudo refere-se aos acontecimentos em Turim, onde um carro da polícia foi vandalizado por um grupo de anarquistas. “Ninguém lhes agradeceu”, disse o Primeiro-Ministro, acrescentando que o Presidente telefonou imediatamente ao Chefe da Polícia Vittorio Pisani para transmitir os factos e mostrar solidariedade. Oficiais.

“Even Derby” com Matteo Salvini

“Não podemos falar da polícia – Georgia Meloni – apenas quando algo não funciona. Em todos os outros casos, 120 policiais foram hospitalizados, ficaram feridos e para garantir a paz pública, a nossa segurança, talvez mal remunerados, ninguém lhes agradeceu. .Então, se alguém cometer um erro, é hora de agradecer à polícia pelo trabalho inestimável que ela realiza todos os dias. Nossa lei claramente exige intervenção e é permitida.” Por enquanto, Silvia Conti, diretora do Esquadrão Voador de Florença, foi transferida do Ministério do Interior: os próprios sindicatos policiais admitiram que algo não está funcionando em Pisa. O que surge é que as ações da diretoria para sua gestão já estavam no ar.

“Policiais, como vocês olham para o rosto dos seus filhos?” A mãe da menina que foi espancada com pau em Pisa reclamou

Para todos os efeitos, o afastamento do Primeiro-Ministro do Quirinal parece ser uma forma de não deixar o campo aberto a Matteo Salvini, um aliado agora muito inconveniente. O líder da Liga, mais uma vez, foi rápido em se posicionar em defesa dos uniformizados. Um dos seus objectivos é ganhar credibilidade junto dos líderes das forças armadas, minando as raízes integrais do “direito histórico” que hoje vive nos irmãos de Itália. Fê-lo sobretudo como ministro do Interior no primeiro governo liderado por Giuseppe Conte, exibindo os uniformes e chegando ao ponto de chamar Stefano Cucci de viciado em drogas.

A não entrega de Georgia Maloney forçou um de seus confidentes no Ministério do Interior e no Ministério das Pontes Através do Estreito a “fazer um acordo”. Uma escolha clarividente permite a Salvini, agora em queda livre, agora inquestionável pelos líderes da Liga do Norte, ter hoje a liderança do Primeiro-Ministro (e bolsas de consenso mais úteis tendo em vista as próximas eleições europeias).

Boccia (Pd): “Espero que as palavras de Meloni não sejam dirigidas a Mattarella”

Em Mattarella, como era de se esperar, a oposição se posiciona: “Meloni diz que é perigoso retirar o apoio da polícia? obrigado todos os dias, porque eles estão na linha de frente, é perigoso trazer justiça a este ponto, espero que o primeiro-ministro Maloney não esteja falando sério com as palavras escritas nestas palavras. Uma coisa é esclarecer e condenar o que aconteceu durante os mais graves episódio no Kal. Pisa do presidente, outra pergunta sobre o papel da polícia. Espero que a direita não queira continuar com isso. Cenário de segurança, eles começaram com um mandato desnecessariamente duro, continuaram as medidas de sinalização e, se alguma coisa acontecer com isso Eu intervirei com bastão e confiança.”

Estas são as palavras de Francesco Bocia, chefe do Comitê do Partido Democrata no Senado, falando durante o omnibus transmitido pela La7. “Essa espécie de machismo de direita – explicou – porque os duros e duros chegaram e caíram diante da complexidade da realidade, vou deixar isso de lado e discutir o que está acontecendo em nosso país. depois da informação de Piantetossi, às famílias das crianças do ensino básico e secundário que marcharam em Pisa, quando os seus professores e pais estavam à janela, espero que o Parlamento se una na resposta a elas. Evitemos palavras vagas que escondem. Uma crescente intolerância por tudo o que não é partilhado por alguns da direita”.