Giorgia Meloni, último apelo antes da votação: “Vocês decidirão pela Itália”

Poucas horas depois do silêncio eleitoral e da votação, Georgia Meloni fez o seu último apelo nas redes sociais. “No sábado e no domingo você decide o seu futuro, decide o quão forte a Itália é e deve ser na Europa”, disse o primeiro-ministro num vídeo publicado no seu perfil oficial. “Mais forte para defender os seus interesses nacionais, mais forte para trazer pragmatismo, seriedade às escolhas de uma UE que está a perder o seu papel no mundo”, continuou. Para o líder dos irmãos de Itália, os interesses nacionais devem estar em primeiro lugar. “Também sei sobretudo qual partido sempre defendeu o interesse nacional italiano. O futuro da União Europeia será decidido, às vezes parece-nos distante, mas são antes estas questões que preocupam a nossa vida todos os dias”, disse. contínuo.

Assumindo o comando do Palazzo Sigi em 2022, Meloni trouxe a Itália de volta à consideração dos principais atores europeus e globais. “Conseguimos deter o declínio aparentemente imparável, refutar os profetas da desgraça e restaurar a fé e a credibilidade na nossa nação”, acrescentou o Primeiro-Ministro. Mas isto é apenas o começo. É claro que há muitos mais objetivos a serem alcançados. “Estamos orgulhosos por termos aumentado o emprego, o crescimento económico acima da média europeia, dedicado cada euro, cada recurso disponível aos salários, ao apoio ao poder de compra das famílias, aos cuidados de saúde”, disse. disse o ministro-chefe.