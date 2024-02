Futuro Allegri, a crise da Juve levanta um dilema: os torcedores estão divididos, Giuntoli…

A história, como sempre, será escrita por fatos. O assunto relacionado à Juventus e Allegri não será exceção, restrito ao momento até o final da próxima temporada (junho de 2025), mas com um futuro menos preciso – em termos de horizonte temporal – do que dizem as cartas. Até Stones sabe porquê: não faria sentido começar o próximo ano com um treinador cujo contrato está a expirar. Porque a sua credibilidade aos olhos dos jogadores estará em jogo com tudo o que isso implica: claramente não há nada de positivo e virtuoso nisso. A verdade é muito clara que o próprio gestor Cristiano GiuntoliHá menos de 10 dias, e uma hora antes do jogo entre Juventus e Udinese terminar 0-1, foi chamado aos microfones para avaliar a situação actual e disse: “Estamos muito felizes por trabalhar com Allegri. Ele mostrou-se no passado que ele é um grande treinador e agora está fazendo isso com um grupo de jogadores e sua equipe”. Que conseguem coisas extraordinárias. Ele ainda tem um ano e meio de contrato e temos vontade de continuar com ele, e no final do ano teremos tempo para sentar e planejar o futuro juntos.”