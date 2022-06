Forte na loja do Milan அவர் “Ele substituirá Sanchez? Vamos falar de jogadores completamente diferentes”

Há um Troy Por isso Milão. O Clube Rossoneri entrou em contato com seus dirigentes Sacuolo Pergunte sobre jovens talentos preto-verdes. Hemat Jr. nasceu 2000 E é uma das joias mais procuradas da lista do Mister Dionísio.

O caminho para isso Renato Sanchez Parece legal juntando o negócio com Lírio Do Paris Saint Germain. Maldini E Masara Eles projetam um Projeto b As negociações com o médio português serão desencadeadas se forem firmemente travadas. Eles servem menos para o exterior da Costa do Marfim 25 milhões Euro para arrebatá-lo Festivais E parceiros.

O menino também é curioso Leeds Na Primeira Liga. Para ele nesta temporada 32 Visite e 8 Com objetivos 4 Ajuda entre Uma liga E Copa da Itália. Bioli aguarda reforços considerando a retirada da pré-temporada e os primeiros amistosos.

Sandro Sabadini



Sanches e Traoré não têm o mesmo estoque. Também vi a primeira página da Gazeta esta manhã, em que estava escrito que o Milan pegaria o jogador do Sassuolo em vez do português. Este último jogou como canhoto este ano e, na melhor das hipóteses, pode jogar como meia-esquerdo. Sanches têm características ligeiramente diferentes.

Roberto Brusso



Sabadini está certo, mas também precisamos ver o que o Milan está procurando. Nos jogos finais do campeonato, o abridor Kessie foi mais um meia-atacante do que um meio-campista. Eles podem procurar dois perfis diferentes para melhorar esse campo.