Final Fantasy 7 Reunion, resolução e taxa de quadros para todas as versões – Multiplayer.it

O perfil oficial de Final Fantasy 7 Remake no Twitter foi revelado Resolução e taxa de quadros Para todas as versões de console e PC de Crisis Core: Reunião de Final Fantasy VIIa remasterização da aventura de Zack Fair que chegará às lojas em dezembro, que incluímos abaixo:

Estação de jogo

PS5 – 2160p e 60fps

– 2160p e 60fps PS4 Pro – 2160p e 30 fps

– 2160p e 30 fps PS4 – 1080p e 30fps

xbox

Xbox Series X – 2160p, 60fps

Xbox Series S – 1080p, 60fps (com patch 1.01 disponível no lançamento, caso contrário, 30fps)

Xbox One X – 2160p, 30fps

Xbox One S – 1080p, 30fps

Xbox One – 1080p, 30fps

nintendo switch

Ancorado – 720p, 30fps

Portátil – 720p e 30fps

computador

Resolução máxima da tela e 30/60/120 fps

Como podemos ver, as melhores versões de console de Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion no papel são o PS5 e o Xbox Series X, que são os únicos que atingem as duas resoluções. 4K e 60 fps.

Por outro lado, a situação do Xbox Series S e One X é especial: o primeiro chega a 60 quadros por segundo, mas não ultrapassa a resolução de 1080p, enquanto o console da geração antiga, ao contrário, atinge uma resolução de 4K, mas tem uma taxa de quadros fechada de 30 quadros por segundo. Nesse sentido, é lamentável que não existam opções gráficas que permitam aos usuários escolher se priorizam a resolução ou o desempenho.

Lembramos que Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion estará disponível a partir de 13 de dezembro de 2022.