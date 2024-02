Fiat lança um novo desafio global Fiat

O CEO da Fiat, Olivier François, acaba de revelar os próximos passos na criação do novo grupo.

O vídeo é sobre isso conexão .

Todos os novos modelos, que partilharão uma plataforma global comum, estarão disponíveis para clientes em todo o mundo.

A Fiat oferecerá motorizações elétricas, híbridas e ICE para atender às necessidades dos clientes onde quer que vivam no mundo.

O primeiro carro desta nova família será apresentado em julho de 2024, seguido do lançamento de um novo modelo todos os anos durante os próximos três anos.

No mercado de mobilidade global em constante evolução, há quem sonhe com um futuro melhor e outros que estão a tomar medidas concretas para um amanhã mais sustentável e responsável. A Fiat provou que o futuro realmente chegou ao revelar sua nova família conceitual inspirada no panda. A primeira novidade será apresentada no próximo mês de julho, seguida do lançamento de um novo modelo por ano até 2027. A nova série de modelos pretende conquistar estradas em todo o mundo e completar a gama da marca. Graças à Stellantis, a Fiat obteve acesso a uma nova plataforma global, à qual a Fiat juntou a sua criatividade italiana: uma receita que combina beleza e soluções simples.

Olivier François, CEO da FIAT e Diretor de Marketing da Stellantis em vídeo – (conexão) – Filmado em Genebra – uma pequena vila pertencente ao município de Castenedolo, na província de Brescia, que leva o mesmo nome da cidade suíça onde acontece o salão do automóvel – Enquanto dirigia um carro Panda, ele anunciou um novo desafio global: Panda , modelo que já existe há quarenta anos, mudou a forma como o automóvel é vivido. Símbolo da criatividade italiana, inspirou uma nova família de conceitos.

Olivier François disse:A Fiat é uma marca global, que vendeu 1,3 milhões de carros no ano passado e lidera fortemente em muitas partes do mundo. O próximo passo na concorrência global é passar de produtos locais para uma oferta global que beneficiará todos os nossos clientes em todo o mundo. Estamos entusiasmados em compartilhar uma prévia do nosso futuro; Na verdade, um futuro muito próximo, aliás o primeiro carro será apresentado daqui a 4 meses, durante as comemorações dos 125 anos da marca. Este carro será seguido por um novo modelo a cada ano“.

Os novos automóveis partilharão a mesma filosofia – a funcionalidade não pode existir sem prazer – e a mesma tecnologia – uma plataforma global única a partir da qual qualquer novo modelo escolhido com base na sua importância local poderá ser produzido. Novos modelos podem ser criados em qualquer lugar e produzidos em todas as partes do mundo, alcançando todos os clientes do planeta. A plataforma multienergia única permitirá que os futuros modelos da Fiat sejam equipados com motores elétricos, híbridos e ICE. Além disso, a nova família contará com uso eficiente do espaço e materiais sustentáveis. Cada um dos novos modelos será uma interpretação única e original do espírito inclusivo, acessível e engenhoso que permitiu à marca criar veículos com interiores altamente modulares, aparência única e personalidades ousadas.

A Fiat está a enfrentar o desafio de produzir automóveis sustentáveis ​​e cada vez mais acessíveis, utilizando uma abordagem “menos é mais”, eliminando peças redundantes e reduzindo materiais poluentes como cromo, ligas, couro e espumas nos assentos. Além disso, mais atenção ao desempenho aerodinâmico, como no conceito Fastback, e à “modularidade” graças à engenhosidade da Fiat italiana. Isso é facilitado pela plataforma transversal e pelo compartilhamento de peças comuns de até 80% dependendo dos modelos. Quanto ao interior, a produção é mais eficiente e oferece maiores benefícios aos clientes: economia e forte caráter modular.

Carro urbano

O primeiro conceito mostrado no vídeo é o City Car. Maior que o atual Panda, é uma espécie de “Mega Panda”, cujo design também foi inspirado no local de nascimento da marca – o famoso edifício Lingotto, em Turim, com a sua famosa pista de testes na cobertura. Os designers da Fiat inspiraram-se em algumas das características distintivas do Lingotto para criar uma nova linguagem estilística: leveza estrutural, otimização de espaço e luminosidade. Por exemplo, a forma oval do “La Pista 500” reflete-se no interior: desde o painel de instrumentos até ao ecrã e bancos.

Além disso, a Fiat está interessada em utilizar materiais sustentáveis, como plásticos reciclados e tecidos de bambu, e pretende remover algumas das barreiras a uma mobilidade mais sustentável, incluindo, por exemplo, simplificar a utilização do cabo de carregamento graças ao “sistema autorretrátil”. A posição de condução elevada e o design sólido tornam este citadino ideal para clientes de todo o mundo, no trânsito urbano e, ao mesmo tempo, graças ao seu espaço e versatilidade, também para viagens em família e férias.

Escolher

Captura é o segundo conceito mostrado no vídeo. A Fiat é líder na América do Sul, onde a picape Strada é o veículo mais vendido no mercado brasileiro. No futuro, este tipo de veículo poderá repetir este sucesso a nível mundial, incluindo na Europa. O novo conceito agrega prazer à funcionalidade e responde às necessidades dos clientes que redescobriram o valor do lazer. Este conceito combina as características de uma picape, a funcionalidade de um veículo comercial leve e o conforto de um SUV, tudo com dimensões adequadas para cidades de todo o mundo. As atividades ao ar livre são muito mais do que um hobby para os nossos clientes, são um modo de vida, e esta minivan foi projetada para melhor atender às suas necessidades.

Fastback

Herdeiro de dois dos maiores sucessos da marca – o Fiat Fastback no Brasil e o Fiat Tipo no Oriente Médio e na África – este conversível pretende seguir seus passos e se estabelecer globalmente na América Latina, no Oriente Médio e na África, e até mesmo em Europa. Este carro-conceito é construído na mesma plataforma modular e apresenta um design esportivo. O Fastback mostra que a Fiat pode melhorar o seu compromisso com a mobilidade sustentável, mas sem sacrificar o desempenho: de facto, graças à dinâmica da silhueta e às qualidades aerodinâmicas, são possíveis menores consumos e um estilo mais moderno e jovem em comparação com muitos SUVs.

SUVs

O quarto conceito do vídeo é um espaçoso SUV familiar, uma espécie de “Giga-Panda”. Em linha com o papel da Fiat como líder em mobilidade acessível, inovadora e sustentável, o automóvel é mais uma confirmação da atenção especial que a marca dá às necessidades de transporte das famílias.

Este conceito atende às demandas dos clientes mais exigentes em termos de segurança, versatilidade e design, proporcionando amplitude e durabilidade às famílias de todo o mundo.

O carrinho

O mais recente conceito é o “holístico” por excelência, uma espécie de manifesto do estilo “Dolce Vita” porque pelas suas características pretende reconectar as pessoas entre si e com a natureza. Este conceito presta homenagem ao “prazer prático”. Do Panda dos anos 80, lembra-nos a versatilidade de um carro feito para a cidade com as características de um SUV e o espírito de um companheiro de confiança.

Turim, 25 de fevereiro de 2024