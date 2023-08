Festival de Comunicação 2023 entre ciência, inovação e memória

A décima edição do Festival de ComunicaçãoDe 7 a 10 de setembro em Camogli, a Universidade de Gênova, Instituto Nacional de Física Nuclear e Instituto Italiano de Tecnologia em Gênova H Campeões do mundo científico para discutir novas descobertas, tecnologias emergentes e influências culturais.

Como podemos viver com máquinas inteligentes? O que devemos esperar dos próximos desenvolvimentos da inteligência artificial? E o que dizem – e sugerem – as últimas notícias científicas sobre nosso passado e nossa história genética? A edição 2023 do Camogli Communication Festival, dedicada ao tema da memória, será uma viagem entre a investigação e a tecnologia, dedicada à descoberta do novo e sobretudo à compreensão de como as inovações e descobertas de que falamos conduzem a interpretações e novas nuances do próprio conceito de memória, entre a biologia e o digital, Da dimensão do espaço aberto à dimensão da nossa natureza humana.

Quinta-feira, 7 a domingo, 10 de setembroO evento de quatro dias idealizado por Umberto Eco com os atuais diretores Danco Singer e Rosangela Bonsignorio chega este ano à sua décima edição e reúne a excelência da pesquisa científica e tecnológica italiana, com um amplo programa dedicado à inovação desenvolvido em colaboração com a Universidade de Gênova (UniGe), o Instituto O Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN) e o Instituto Italiano de Tecnologia (IIT) de Gênova, parceiros do festival que trarão a Camogli grandes personalidades da cena italiana.

Entre os encontros mais aguardados está o encontro com Sahra Talamo, que trabalhou por dez anos no Instituto Max Planck com o Prêmio Nobel Svante Pääbo e hoje dirige um laboratório em Bolonha especializado em datação por carbono-14, que fará uma palestra dedicada a a hora “Inesquecível” Pré-história “e as mais recentes pesquisas científicas sobre a interação entre nós e os neandertais. Guido Barbugani, geneticista da Universidade de Ferrara, continua nesta edição também as reuniões da tendência plurianual do Homo sapiens lidando com alternativas raciais e o que significa ser uma espécie migratória. Em seguida, o foco de uma palestra de Nello Cristianini Giorgio Metta, professor de Inteligência Artificial da Universidade de Bath, na Grã-Bretanha, sobre “viver com máquinas inteligentes” em um momento histórico em que se tornou possível para delegar processos de tomada de decisão a esses sistemas automatizados. Em um tema semelhante, Giorgio Meta, Diretor Científico do Instituto Italiano de Tecnologia em Gênova, manterá um diálogo com o poeta Guido Catalano Sobre “humanidade de alta tecnologia”, para enfatizar como as humanidades e os campos técnico-científicos podem convergir com precisão através das mais recentes aplicações da IA. Mais uma vez, Maurizio Ferraris discutirá o quanto a memória é natural e o quanto ela é artificial, com reflexões que parecem ainda mais fundamentais na era do ChatGPT.

O geólogo e cientista Mario Tozzi contará “histórias inexploradas de um mar que quase desapareceu” e, em conversa com a professora de Física e Climatologia da Universidade de Turim, Elisa Palzzi abordará a espinhosa questão dos “falsificadores climáticos”. Dario Bressanini falará sobre seu guia de autodefesa alimentar, Silvia Ferrara e Giorgio Vallortegara discutirão o tema dos símbolos e o papel que eles desempenharam na evolução humana, Alberto Diaspro se concentrará no microscópio artificial, enquanto “tudo é calculado, em pequenas doses” será a inspiração para a dupla Lorenzo Baglioni – Piergiorgio Odifreddi Eles são um casal inevitável agora no Festival de Comunicações. Licia Troisi e Luca Perri falarão sobre “fantasias científicas”, entre ciência e ficção científica, enquanto o legado da publicação científica de Margherita Hack (dez anos após sua morte) será o cerne do debate entre Caterina Boccato, Federico Taddia e Walter Riva.

A Universidade de Génova e o Instituto Nacional de Física Nuclear vão degradar e aprofundar o tema do Festival de 2023 – “Memória” – em vários significados que podem referir-se à tecnologia e à inteligência artificial, à ciência através de uma série de encontros dedicados à Terra, às artes e conhecimento, com especial atenção às experiências relacionadas com a ciência aberta e à partilha dos desenvolvimentos científicos com o público. Falaremos sobre a memória tecnológica do futuro com Michela Spagnolo, Lorenzo De Micheli, Marco Vimali, Davide Giglio e Andrea Bagn, sobre as memórias da pedra com Clario Di Fabio e Aurora Cagnana, sobre as memórias da Terra com Fabrizio Penente , Francesco Facchini e Fabio Negrino, sobre as memórias do mar com Giorgio Pavstrello, Marco Giovine e Stefano Schiaparelli, sobre Memória da informação e dados abertos com Fabrizio Benente, Mauro Taiotti e Stefano Schiaparelli (com palestra do Reitor da Universidade de Gênova Federico Delfino) e memória sonora com Raffaele Melas. Mais uma vez, Alessio Caminata falará sobre como preservar os dados de um experimento científico que está chegando ao fim, a exemplo do Borexino, o experimento de física de partículas dos Laboratórios Nacionais Gran Sasso. Stefano D’Avigny liderará a descoberta do universo escuro com o experimento de Euclides, Stefania Farinone se concentrará na Genoa Franchise of Superconducting Magnets, Lea Di Noto e Luca Marsicano na busca por matéria escura leve e pesada, e Enrico Roboti em perspectivas sobre física do acelerador. Marco Vimali, Francesca Garaventa, Allie Paavo, Philocque, Rafael Rabaudengo e Maria Pena Osai conduzirão o público em trechos sonoros do Antropoceno, enquanto Caterina Boccato, Giorgio Chiarelli, Fabrizio Benenti e Eliana Ruffoni discutirão como a ciência é comunicada hoje.

Inovação, tecnologia e ciência também se tornam protagonistas das atividades do festival, com excursões e workshops customizados. Para os entusiastas da tecnologia de todas as idades, o Laboratório de Eletrônica, em colaboração com o DITEN, Departamento de Engenharia Naval, Elétrica, Eletrônica e de Comunicações da Universidade de Gênova, investigará as inovações da eletrônica moderna, onde a sinergia entre homem e máquina é cada vez mais essencial. Especialistas da indústria, autores de artigos científicos de prestígio e jovens estudantes motivados nos guiarão na descoberta dos novos alvos da inteligência artificial: peles artificiais que reagem ao toque, braços robóticos – “wankers” – que exploram o espaço circundante, eletrônica aplicada a efeitos de guitarra em shows de rock, ou drones que servem café, ou sistemas mecatrônicos para diagnósticos clínicos automatizados, ou para perseguir a bola em um rali de tênis ou para pousar um drone com precisão.

O programa de trekking incluirá então uma das rotas de trekking mais panorâmicas da região na pista Bocche-Falciara, com uma história dedicada novamente a Margherita Hack, em uma caminhada de 100 anos. Federico Tadia – amigo, colaborador e biógrafo do cientista mais desgrenhado de toda a galáxia – juntamente com o ex-diretor do Parque Portofino Alberto Gerani acompanha jovens e idosos em uma emocionante e envolvente jornada para descobrir as muitas vidas de Margherita Hack: astrofísica, pesquisadora, atleta, ciclista, cat lady, ativista, atriz e escritora.

O programa detalhado do festival com eventos individuais, datas, horários e locais está disponível em festivalcomunicazione.it. Todos os eventos do Communications Festival são gratuitos, sujeitos a disponibilidade. É necessário fazer reserva para alguns agendamentos, e as reservas abrem na segunda-feira, 28 de agosto, às 12h.

com.unica, 13 de agosto de 2023