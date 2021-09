Ciência: A nova biblioteca deve convidar as pessoas a se inscreverem na universidade

Neubrandenburg

A biblioteca da Universidade de Ciências Aplicadas de Neubrandenburg será reconstruída e ampliada em meados de 2024. O Ministro das Finanças Reinhard Mayer (CDU) entregou simbolicamente o projeto de planejamento aprovado ao Presidente da Universidade Gerd Teschke na quarta-feira. De acordo com a informação, os custos de construção rondam os 6,6 milhões de euros. Sem este apoio apenas, disse o ministro das finanças durante a nomeação da universidade, o estado investiu cerca de € 70 milhões na universidade nos últimos 30 anos desde a sua fundação.

Winfried Tassler, Chefe do Escritório de Edifícios e Propriedades Governamentais em New Brandenburg, explicou que a construção de dois anos está prevista para começar no terceiro trimestre de 2022. Ele espera que a renovação e expansão da antiga biblioteca sejam concluídas a tempo de o semestre de inverno de 2024/25. No entanto, dado o desenvolvimento atual no setor da construção, pode ser difícil cumprir o orçamento e o cronograma. Agora, muitos lances só podem ser concedidos com uma “taxa adicional”.

Uma biblioteca no “coração” das instituições acadêmicas

O ministro das Finanças, Mayer, enfatizou que a biblioteca é o “coração” das instituições acadêmicas e um recurso para os alunos. A biblioteca da universidade está atualmente localizada em um bairro alternativo a oeste da universidade na Brodaer Straße. Com a reforma e ampliação, ele retorna à sua antiga localização e se expande. Tesler disse que deveria ser “integrado” na Casa 1 atual. O projeto é baseado no edifício de quatro andares baseado no logotipo da universidade. A biblioteca sem barreiras deve estar aberta 24 horas após a conclusão. O reitor Teske disse que o prédio com janelas altas deveria abrir mais a universidade para a cidade, mas ao mesmo tempo trazê-la mais para o campus.