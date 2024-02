Ferrari x Porsche, uma corrida até a morte entre dois grandes modelos: o resultado é imprevisível

O desafio entre Ferrari e Porsche começou há décadas. As duas marcas desafiam-se para um duelo emocionante com um estilo moderno que o deixará pálido.

Pegue dois dos carros híbridos mais populares do mundo e coloque-os lado a lado para levá-los à velocidade máxima no menor tempo possível. O desafio entre o Posche 918 Spyder e o Ferrari SF90 Spider é uma das coisas mais lindas que você verá hoje, e talvez nos próximos dias. Ambos os carros conseguiram alcançar um desempenho incrível graças aos deuses Motores que mudaram o mundo.

Por um lado, é uma versão impressionante do SF90 Spider, com um V8 biturbo de 4 litros movido por três motores elétricos. Juntos, eles geram 1.000 cv e 800 Nm. O modelo Emilian Cavallino possui tração integral E uma transmissão automática de oito velocidades. Pesando menos de 1.600 kg, o Ferrari SF90 Spider está entre os carros mais potentes do mundo. O modo Performance com motor de combustão ativa está sempre ligado para transferir a potência necessária e, entretanto, recarregar a bateria. No modo de qualificação, o motor V8 e as baterias elétricas trabalham em sinergia, permitindo o aproveitamento de 100% da potência do sistema.

Esta Ferrari também pode ser conduzida exclusivamente em modo elétrico, respeitando o limite de 130 km/h na rodovia. O supercarro pode atingir uma velocidade máxima de 340 km/h, acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 3 segundos e representa um concorrente muito sério do carro híbrido da empresa de Stuttgart. O 918 Spyder é igualmente potente, com forte foco na tecnologia. Ele possui um V8 superalimentado de 4,6 litros com aspiração natural, acoplado a uma transmissão automática de dupla embreagem de 7 velocidades que aciona as rodas traseiras para uma corrida rápida.

Além do motor de combustão interna, o supercarro Porsche conta com dois motores elétricosUm no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro, garantindo uma potência combinada de 887 cv e 1.280 Nm de torque máximo. A versão Visse Saac Pack você vê no vídeo no canal do YouTube CarawaoÉ conduzido pelo jornalista Matt Watson, pesa 1.634 kg e custa cerca de 1,3 milhões de euros com a pintura Martini. Esta Ferrari pode ser sua por menos de meio milhão de euros.

O intenso desafio entre Ferrari e Porsche

O desafio de aceleração entre o Ferrari SF90 Spyder e o Porsche 918 Spyder foi incrível. O quarto de milha foi inicialmente percorrido em 17 segundos pelo Porsche, em comparação com 17,8 segundos pelo Red. Não se deixe enganar pela primeira impressão Mas porque, mais tarde, os valores reais apareceram em campo.

Os testadores exploraram toda a potência dos carros e a Ferrari mostrou clara superioridade. O SF90 Spider percorreu quarto de milha em 9,6 segundos, batendo o 918 Spider, que levou 10,1 segundos. Uma diferença importante num duelo deste tipo. Dê uma olhada neste acidente ridículo de um Modena SF90 amarelo.

O Porsche provou ter um sistema de travagem impressionante, parando de forma mais eficaz durante os testes a partir dos 160 km/h. Há também outros fatores a serem levados em consideração na hora de comprar um carro de corrida, como a dirigibilidade em trechos mistos, mas nas retas a Ferrari mostrou corridas impressionantes. Deixamos vocês com fotos cara a cara deslumbrantes.