Fedez e Chiara Ferrani O gesto (surpreendente) que suscitou esperanças: “Reapareceu”

Chiara Ferragni e FedezO que acontece com os (ex) cônjuges? As esperanças dos torcedores de Ferragnez foram reavivadas quando hoje o viram aparecer mais uma vez no dedo de Ferragni. Anel de noivado.

No mesmo dia, Fedez participou de uma conferência em Turim, e os olhares atentos dos fãs não puderam deixar de notar que ele também usava uma aliança de casamento, embora durante vários dias tivesse decidido não usá-la no dedo.

Ferragnes, o casal vai voltar?

Não se sabe se Ferragni e Fedez estão realmente tentando se aproximar e declarações públicas recentes certamente não conseguiram acalmar as coisas incluindo a recente indiscrição afirmando que Ferragni contou com uma equipe de advogados para administrar a separação e que o rapper por outro lado, já começou a retirar algumas coisas de casa.

“Chiara contou com uma equipe de advogados para administrar os papéis do casamento. “Enquanto Fedez já havia levado alguns itens relacionados ao trabalho dois dias antes de domingo, ou antes dos rumores sobre ele ter saído de casa”, diz a indiscrição. Mas para os torcedores, a esperança é a última a morrer e um gesto vale mais que mil palavras…

