para Cuba Até há dois dias, o preço da gasolina era o mais baixo do mundo: 25 pesos por litro, cerca de 20 cêntimos de euro ao câmbio oficial. Agora eles aumentaram 500% e as quedas de energia se sucedem Pão também é raro. Felizmente, não há nenhuma Maria Antonieta chamando as pessoas para comer croissants, e lindos carros antigos, cuidadosamente preservados, continuam a surgir para o deleite dos turistas estrangeiros. O governo de Havana admitiu que faltava farinha de trigo para garantir o abastecimento da cesta subsidiada até o final deste mês, e Pela primeira vez na sua história, solicitou assistência “urgente” do Programa Alimentar Mundial Garantir a distribuição de um quilo de leite por mês a todas as crianças menores de 7 anos. As Nações Unidas falam de uma “profunda crise económica”, que levou as autoridades da ilha a atacar a agência humanitária há meses.

Cuba está lutando para se recuperar da recessão que começou há três anos de'Maior endurecimento das sanções dos EUA e da epidemia. No final de 2023, o governo lançou um pacote de medidas económicas para “corrigir as distorções”, o que desencadeou uma espiral inflacionista e a insatisfação pública. O Ministro da Economia pagou o preço: o presidente Miguel Díaz-Canel dispensou-o das suas responsabilidades e nomeou em seu lugar o chefe do Banco Central. Mas a receita da austeridade não pode ser alterada.

Cuba importa 80% dos produtos que consome e nos últimos anos assinou novos acordos com países aliados, como a Rússia, para garantir a chegada da farinha. Mas os abastecimentos são escassos e dos cinco moinhos da ilha só resta um em funcionamento, em Cienfuegos, que produz apenas 250 toneladas de farinha por dia, enquanto seria necessário mais do dobro dessa quantidade só para cozer os pães do país. No que diz respeito ao leite, entre os contratos de importação que deveriam garantir o “consumo social”, há também um contrato para compra de 500 toneladas nos Estados Unidos, “sob exceções (à proibição, Sr. Dr.) estabelecido por esse governo… com pagamento imediato em dinheiro.” READ covid, alerta internacional variável delta. Os casos estão aumentando na Espanha, Portugal, Holanda e Rússia

Além da gasolina – O preço de um tanque cheio é agora de cerca de 40 euros, enquanto o salário médio do governo é de 32 euros À taxa de câmbio oficial – o preço da água, da electricidade e dos transportes aumenta. Havana espera assim revitalizar a economia, que fechou em 2023 com uma contracção de 2%, mas entretanto o número de cubanos que tentam emigrar aumenta e as manifestações de descontentamento e protestos, como os que terão lugar em 2021, não podem ser descartado. Com centenas de prisões