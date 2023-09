F1 GP Singapura: Assim nasceu a vantagem da Ferrari sobre a Red Bull

As dificuldades da Red Bull no Circuito de Marina Bay culminaram na eliminação de Max Verstappen e Sergio Perez, 11º e 13º respectivamente, no Q2 após a qualificação para o Grande Prémio de Singapura. Estava claro desde sexta-feira que os RB19 sofriam com dificuldade na entrada nas curvas, mas acima de tudo uma forte instabilidade na traseira na saída. Após a eliminação dramática, a equipe falou de maneira geral sobre os problemas de configuração, embora diferentes combinações em termos de virada de asa, configuração de suspensão e distância ao solo tenham sido tentadas no Treino Livre 3. O próprio Christian Horner tentou minimizar o impacto que a introdução de o FIA TD/Guidance teria .018, que limita a flexibilidade e a deformação controlada dos elementos das asas, no veículo.

Separação em vários setores – Porém, ao analisar os dados do cronômetro para os melhores tempos em cada setor, verifica-se que os carros RB19 perderam cerca de um segundo líquido em relação às Ferraris, na hipotética volta ideal (a soma dos melhores tempos em cada setor). No primeiro setor, a diferença entre o tempo das duas Ferraris e o dos dois carros RB19 foi de cerca de 4 décimos, diferença que também se confirmou no T2, e caiu para 2 décimos no terceiro setor, aliás o trecho mais rápido da pista. A análise setorial permite-nos avaliar isto numa comparação direta entre a volta em que Carlos Sainz conquistou a pole e a volta de Verstappen, onde o espanhol ficou 2,5 décimos à frente do holandês nas curvas lentas, e no troço mais rápido por cerca de 2,50 segundos. . 3 décimos. Estes são os valores que indicam o quão lento o monolugar da equipa de Milton Keynes realmente era em todo o lado: um facto que põe fortemente em causa a hipótese de que foi simplesmente uma configuração incorrecta que afectou significativamente o seu desempenho.

Sensibilidade à transferência de carga – A impressão que se tem ao observar o comportamento dinâmico do RB19, que no sábado contou com distâncias ao solo decididamente menores do que na sexta-feira, e assim voltou à configuração utilizada em todas as corridas realizadas até agora, é que ele foi muito sensível às elevações longitudinais . Transferindo cargas e sofrendo instabilidade no eixo traseiro. Este fato já foi destacado no TL3, onde a Red Bull também sofreu com problemas na transferência de torque muito abruptamente ao aumentar a marcha, mas também ao reduzir a marcha. Isso é algo de que Verstappen reclamou repetidamente durante suas comunicações de rádio com seu engenheiro de corrida, Gianpiero Lambiasi. Este é mais um indício do quão sensível é o carro monolugar, em termos de sensação do motorista, a qualquer fator que possa alterar suas configurações, ainda que de forma imperceptível.

Red Bull, o equilíbrio está perturbado – Com isso queremos dizer que o RB19 mudou de cara em Cingapura, passando de um carro monolugar estável, preso ao asfalto e insensível a solavancos, para um veículo com comportamento imprevisível nas saídas de curva e instável nas frenagens. Como nenhuma inovação foi introduzida no carro em nível de desenvolvimento, e ele se limitou à adoção de asas de alta carga, parece correto observar o comportamento de um único assento, influenciado por elementos externos. Pretendemos dizer, em refutação das declarações dos chefes de equipa, que só poderia ter sido a introdução da Directiva TD/018 da FIA que perturbou o delicado equilíbrio deste carro. Depois de experimentar diferentes configurações e ajustes, com diferentes distâncias ao solo, sem chegar a uma solução satisfatória que induza energia suficiente nos pneus e garanta estabilidade adequada ao monoposto e, portanto, confiança aos motoristas, ele aponta uma coisa: os efeitos associados com a impossibilidade de gerir a carga gerada pelas asas, tanto em rectas como em curvas, através da deformação controlada dos painéis, teve um efeito devastador no equilíbrio do carro.