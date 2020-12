São Gabriel da Cachoeira (AM) – no período de 20 a 26 de novembro, a 2a Brigada de Infantaria de Selva (2ª Bda Inf Sl) realizou a expedição para a troca do Pavilhão Nacional no Pico da Neblina, ponto mais alto do Brasil, no contexto das atividades da Semana da Bandeira.

Compuseram a expedição 26 militares da 2ª Bda Inf Sl, uma Tenente Médica do Hospital da Guarnição de São Gabriel da Cachoeira (HGuSGC) e uma civil, liderados pelo Comandante da Brigada, General de Brigada Alexandre Ribeiro de Mendonça.

O Pico da Neblina está situado na Serra do Imeri, no noroeste do município de Santa Isabel do Rio Negro, na fronteira entre o Brasil e Venezuela, com 2995,30 metros de altitude, próximo ao 5º Pelotão Especial de Fronteira (5o PEF).

A missão foi apoiada pelo 4º Batalhão de Aviação do Exército (4º BavEx) com uma aeronave UH-60 Black Hawk, que permaneceu todo o tempo em condições de realizar possíveis resgates e evacuações aeromédicas. As tropas do 5º PEF, situado na localidade de Maturacá, região lindeira ao maciço do Imeri, também foram fundamentais para o suporte logístico da empreitada.

Essa missão caracteriza a presença do Exército Brasileiro nessa longínqua região de fronteira do território nacional, por meio das tropas da 2ª Bda Inf Sl.