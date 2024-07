Euro 2024: França e Portugal, onde assistirá às quartas de final em Paris na sexta-feira?

Na sexta-feira, 5 de julho de 2024, às 21h, a França enfrenta Portugal nas quartas-de-final. Onde você pode assistir ao jogo na capital?

Euro 2024 A seleção francesa, que terminou em segundo lugar no seu grupo após apenas uma vitória e dois empates, continua. Após vencer a Bélgica por gol contra, França deve partir para o ataque Marque mais gols Se quiser continuar participando da competição e ganhar o troféu no Dia da Bastilha! Para isso, terão que vencer o país que nos venceu no Europeu de 2016: a França Portugal. Isto não é fácil, mesmo que os nossos adversários tenham jogado melhor na sua história. esseSexta-feira, 5 de julho de 2024Às 21h na M6 ou beIN Sports!

Duas equipes com uma Grande competição Formada por grandes jogadores, com um dos últimos jogos do famoso Cristiano Ronaldo na selecção nacional, sempre para assistir! Embora o desempenho da França não tenha sido o melhor de se assistir, Portugal lutou para superar uma longa partida contra a Eslovênia, que terminou na disputa de pênaltis. Portanto, não há nada que possa ser feito, mesmo que alguns franceses ainda guardem rancor da vitória em casa que perderam devido ao handebol de Eder.

Esta é uma partida com uma história importante, que você terá que acompanhar do começo ao fim se quiser chegar às semifinais e à final semifinalContra a Alemanha ou a Espanha, nada menos! Para quem quer curtir esses grandes jogos em um ambiente que deveria ser agradável, não faltam Bares e restaurantes Ele mostra a partida na tela grande, então basta escolher o seu favorito!