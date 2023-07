Este tablet deveria custar menos, mas a Amazon vende para você por quase nada

Tablet PC seja feliz 1001 É a ferramenta perfeita para todos aqueles que passam pouco tempo disponível Assistir uma série ou um filmeOu ouvir música ou podcasts ou praticar esportes. Até porque com o mesmo tablet também é possível trabalhar ou estudar, assim explorado a 360 graus.

É por isso que escrevemos isso no título “O preço é uma vergonha”: porque tal dispositivo vale a pena Muito mais do que apenas 79 euros com o qual foi vendido Amazonas. Um número tão baixo que você obtém marcando cupom de 10 euros na página. . Mas, de qualquer forma, é melhor para nós, clientes desta forma, não perder uma oportunidade tão rara.

Tablet de 10 polegadas com Android 11: o preço é ridículo

Este tablet é executado no sistema operacional Android 11 mais recente e também possui um processador Quad Core de 1,6 GHz. 2 GB RAM e 32 GB ROM, expansível até 128 GB. Possui uma tela HD IPS com resolução de 1280*800 10 polegadascom funções úteis como modo de leitura e luz de fundo que se ajustam automaticamente para ajudar a proteger seus olhos e permitir que você use o dispositivo confortavelmente mesmo à noite.

A tela brilhante é capaz de exibir cores mais ricas e qualidade de imagem mais precisa de todos os ângulos. O dispositivo também contém um arquivo Câmera frontal de 2.0MP E uma câmera traseira de 5,0 megapixels, suporta Bluetooth e Wi-Fi. Também tem um arquivo GPS E Alto-falantes duplos O que permite aumentar o volume e a qualidade do som.

Finalmente, o tablet está equipado com um servidor Bateria recarregável embutida de 6000mAh O que permite cerca de 8 horas de uso misto, como ler e-books, ouvir música e assistir filmes. Também tem uma extensão Serviço de devolução e troca de um ano. o que mais você quer? Vá para a Amazon e aproveite a enorme oferta Permite obtê-lo por apenas 79 euros marcar em cupom de 10 euros na página. Um número tão baixo que você não costuma comprar um tablet de 8 polegadas. Os envios são gratuitos via Primeiramente.

