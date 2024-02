Estas empresas italianas espionam as redes sociais e criam spyware

Das oito empresas mencionadas no último boletim de segurança da Meta, metade são italianas: eis o que elas fazem e por que a Meta as está combatendo

metade Ele menciona nomes e títulos no final Boletim de segurança trimestralpublicado no final de 2023 e publicado em fevereiro de 2024, o grupo de Zuckerbergreclamação“cinco Empresas cibernéticas italianas (Um deles é na verdade a filial italiana de uma empresa espanhola) que ele disse ser “raspar“A partir de informações de usuários de redes sociais, teria implantado malware para espioná-los e teria criado uma rede de milhares de perfis falsos à sua disposição, para serem usados ​​para coletar informações.” Usuários reais.





Quais empresas são acusadas?

Meta menciona oito empresas, mas apenas quatro são italianas e uma tem escritório na Itália:

Cy4Gate

Rcs Lab (controlado por Cy4Gate

Inteligência IPS

Grupo negativo

TrueL It (subsidiária italiana da empresa espanhola Variston IT)

Cy4Gate Acaba pela segunda vez sob a lupa do Meta: já em fevereiro de 2021, esta empresa foi acusada de criar um falso aplicativo WhatsApp para iOS, com o objetivo de instalar no telefone um código que permitiria o envio remoto de dados sensíveis do usuário .

Na altura, a Cy4Gate anunciou que a notícia não era verdadeira e, neste caso, reiterou que os seus únicos serviços eram os prestados às autoridades policiais e governamentais.





Qual é a acusação contra essas empresas?

A própria Meta explica quais são as atividades dessas empresas: “Removemos uma rede de contas do Facebook e Instagram ligadas à empresa de vigilância italiana Cy4Gate, associada a um grande empreiteiro de defesa chamado ELT Group. Nossa pesquisa mais recente mostra que Cy4Gate está usando contas falsas contendo fotos de perfil geradas por IA, possivelmente para coletar informações públicas de perfis direcionadosE outros.”

Uma carta muito parecida com Inteligência IPSque criou outra grande rede de perfis falsos para recolher informações sobre pessoas em Itália, Tunísia, EUA, Malta, Omã, Turquia, França, Zâmbia, Alemanha e México.

A atividade que ele iria realizar era mais complexa Laboratório RCS: Ele supostamente criou uma rede de perfis falsos de jornalistas, dissidentes e mulheres jovens para fazer com que as vítimas fornecessem seus endereços de e-mail e números de telefone, ou para que clicassem em links perigosos usados ​​para rastrear o endereço IP (e, portanto, a posição geral ) do usuário vítima do ataque.





Verdadeiro LITEm vez disso, ele usaria o Facebook para Teste de spyware Foi produzido pela controladora Variston IT, que é a mesma atividade que também iria realizar Grupo negativo.