'Ergo Bellum' de Apotheus, banda portuguesa de metal progressivo · Metal Hammer Italia

Em 05/01/2024, Andrea Lamy.

Apoteu, a visionária banda de metal, lançou 'Ergo Bellum', o mais recente vídeo de seu álbum conceitual 'Ergo Atlas', que continua uma história épica inspirada nas obras da lenda da ficção científica Isaac Asimov. Dando continuidade ao projeto de 2019, ‘The Far Star’, a banda tece uma narrativa de inteligência artificial e perigo cósmico por meio de melodias e narrativas poderosas.

O vídeo recém-lançado é o quinto de uma série de singles do álbum e dá vida ao turbulento conflito entre a humanidade e uma superpotência. 'Ergo Bellum' é descrito pela banda como uma jornada sonora que reflete um conflito militar, completa com uma batida hipnótica que ecoa a marcha dos soldados e um refrão que chama a atenção.

“Ergo Bellum” é uma composição de metal que retrata vividamente um conflito militar entre a humanidade e uma entidade todo-poderosa. O ritmo hipnótico, que lembra uma banda de soldados, cria uma atmosfera intensa. No refrão, a voz dominante do homem todo-poderoso adiciona uma dimensão arrepiante à música, ordenando que a humanidade se submeta. A peça culmina em um final emocionante, capturando a tensão e o drama do clímax do conflito.”