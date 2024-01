Trentino e Esther Palmieri foram mortos com uma faca de caça. Ela estava terminando com Igor Moser

De acordo com os resultados preliminares da autópsia, o homem de 37 anos foi atingido no pescoço, cortando a artéria carótida e a veia jugular com um só golpe. Ela foi baleada em sua casa em Montelbiano, e o fato de o homem ter trazido uma faca apoiaria a teoria dos investigadores de que o assassinato foi premeditado. Moser foi posteriormente enforcado no Castello Molina de Fiume e a arma ficou presa na mesma trave. Irmã de Palmieri: “Pude sentir, falei para ela tomar cuidado” Seu navegador não suporta HTML5

Ester Palmieri foi morta pelo ex-namorado Igor Moser com uma faca de caça. O homem, com um golpe no pescoço, cortou a artéria carótida e a veia jugular com um só golpe. Estas são as primeiras conclusões de uma autópsia realizada no corpo da mulher pelo médico legista Dario Raniero em nome do Ministério Público. O fato de o homem ter trazido a faca de casa apoiaria a tese dos investigadores de que o feminicídio foi planejado: na verdade, foi descartado que o homem de 45 anos, madeireiro de profissão, pudesse ter encontrado a arma. Coloque, usando uma faca de cozinha. Ainda não está claro se o jogador de 37 anos foi atingido pela frente ou por trás, mas acredita-se que tenha sido pego de surpresa. A morte ocorreu então por choque hemorrágico. Os investigadores descobriram que a faca usada no crime estava presa na mesma viga que Moser usou para tirar a própria vida. Palmieri foi encontrado morto na quinta-feira em sua casa em Montalbiano, um povoado do município de Valfloriana, no Trentino, enquanto Moser se enforcava no Castello Molina di Fiume, onde morava. O casal estava separado e tinha três filhos de seis e dez anos: eles estavam na escola no momento do crime e ficaram com um tio. READ MotoGP 2023. Teste de Portimão Moto3: Itália sorri! Ricardo Rossi feat! E tem Romano Fenati! [RISULTATI] -MotoGP

Reconstrução Os investigadores e as investigações dos Carabinieri tentam estabelecer com certeza o que aconteceu entre 9h e 9h15 da manhã de quinta-feira, quando Moser foi visto saindo da casa da vítima. O corpo de Ester Palmieri foi descoberto às 14h30 pela mãe da menina, após a filha não atender vários telefonemas e ninguém ter comparecido para almoçar com a família. Igor Moser Castello foi encontrado sem vida em um quarto do número 2 da Via Valle, em Molina di Fiume, quando um amigo que havia marcado um encontro com ele não apareceu. Existem mais alguns pontos a esclarecer: De acordo com sua declaração Corrier della Sera Algumas pessoas na cidade sabiam que o casal estava passando por um momento difícil, mas ninguém sabia de qualquer violência, discussão ou reclamação. Das reformas, Moser foi até a casa da mulher por volta das 9h com seus três filhos. Algumas testemunhas o viram entrar na casa. O homem de 45 anos foi recebido em casa pela ex-companheira, que não esperava ser agredida e foi pego de surpresa. O que faz os investigadores inclinarem-se para esta hipótese é que o homem de 37 anos ainda segurava o seu habitual par de óculos. Não há queixas contra a pessoa por atos de violência ou assédio, portanto nenhuma ação do código vermelho foi implementada até o momento. O feminicídio ocorreu cerca de 15 minutos depois, e um quarto de hora depois de entrar na casa, o homem foi visto voltando para o carro e saindo de Montelbiano em direção ao Castello di Molina di Fiume, onde foi encontrado sem vida.



Quem são Ester Palmieri e Igor Moser? Ester Palmieri nasceu em Cavalese, mas sempre morou em Valfloriana. Frequentou a Escola de Estética Armida Barelli em Levico Terme. Depois foi para a escola para se tornar assistente social e de saúde, trabalhando nessa área durante 15 anos, mas nunca desistiu da área da saúde. Durante algum tempo abriu um estúdio completo denominado “Scindilla Alchemica” através do qual se deu a conhecer e ser apreciado. Já Igor Moser trabalhou como lenhador e abriu um negócio individual.



Irmã: “Eu pude sentir, falei para ela tomar cuidado” “É de partir o coração, embora pareça agora, eu senti isso”, disse ele Página de fã Armida Palmieri, irmã de Ester. “Eu sempre a aconselhei: ‘Cuidado ao sair da loja, cuidado, não fique sozinha’, e ela respondeu: ‘Você está exagerando, na verdade, tenho medo que ele se machuque’. Ele disse que ia se matar, que nunca iria terminar. Desaprovando”, depois acrescentou: “Ela era assim, sempre protegia todo mundo e via o lado bom de tudo. Antes do nascimento do primeiro filho, sempre contamos ela anos atrás que ela não tinha nada a ver com ele. Mas ela deu tudo a ele, porque ele era fraco, ela o ajudou. Eu sabia que as coisas não estavam certas por um tempo. Havia coisas no passado também, mas ultimamente ela não conseguia Ele poderia ir embora e voltar quando quisesse, mas quando Esther disse o suficiente, não foi bem para ele.



