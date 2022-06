Eni lança IPO da Plenitude: Renováveis ​​e Mobilidade Elétrica na bolsa

Ouça a versão em áudio do artigo

Eni quebra o atraso e anuncia a sua intenção de avançar dentro de semanas com uma oferta pública inicial de ações Onde você está Autorização para listar as ações da empresa no mercado regulamentado Euronext Milan, que é regulado e administrado pela Bolsa de Valores Italiana. No final de 2021, por ocasião da introdução do Plano Industrial Eni, o valor da empresa foi assumido em 8-10 bilhões, com opção de incluir 20-30%.

Oferta para varejo e instituições

A Oferta consistirá numa oferta ao público em geral em Itália e numa colocação privada reservada a Investidores Qualificados em Itália, no Espaço Económico Europeu e a investidores institucionais estrangeiros fora dos Estados Unidos da América e dos Estados Unidos da América. , limitado a qualificado. Compradores Institucionais. Prevê-se que o free float necessário para efeitos de cotação seja alcançado através da venda de ações pela Eni.

A transação permitirá à Eni atrair novos fluxos de capital, aumentar o valor de mercado da Plenitude e a participação na Eni e liberar novos recursos para alocar em seu caminho de transição energética. O negócio alinha-se com a abordagem estratégica diferenciada desenvolvida pela Eni, lê-se numa nota que inclui a criação de novos modelos de negócio à medida dos seus clientes, com capacidade de acesso ao mercado de capitais de forma independente. A Eni continuará a deter uma participação maioritária na empresa, mantendo a sua consolidação. Após a conclusão do IPO, a Plenitude continuará a beneficiar do apoio da Eni.

De acordo com o CEO da Eni, Claudio Descalzi, “Plenitude ajudará milhões de clientes em toda a Europa a fazer a transição para energia sustentável. A venda de uma parte do negócio ao mercado liberará um valor significativo e acelerará seu crescimento, ajudando a Eni a reduzir as emissões de Escopo 3 atualmente geradas por seus clientes, o que é um passo essencial para atingir nossa meta líquida zero.”

metas de crescimento

Stefano Giberti, CEO da Plenitude, comentou: “Estamos satisfeitos por continuar no caminho da listagem na Bolsa de Valores italiana. A Plenitude está empenhada em criar valor para todos os seus stakeholders, desenvolvendo investimentos em energias renováveis ​​e mobilidade elétrica e uma proposta integrada e diversificada para entregar energia descarbonizada a todos os seus clientes.” «É – e Goberti continua a ser – uma proposta única, como resultado da nossa firme convicção de que a integração destas atividades trará importantes vantagens e responderá eficazmente às necessidades emergentes do mercado energético. Estabelecemos metas claras de crescimento para expandir o nosso portefólio e estamos a trabalhar incansavelmente para atingir esses objetivos. fazer isso mantendo uma forte posição financeira e perfil de classificação de investimento. Somos uma empresa beneficiária, estamos comprometidos em crescer de forma sustentável e atingir uma meta líquida de emissões zero de gases de efeito estufa, escala 1, 2 e 3 até 2040″.