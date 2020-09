Um homem, não identificado, assaltou na madrugada desta terça-feira (22) e deixou hóspedes trancados, em um hotel localizado no bairro Centro, na rua Lobo D’ Almada, zona Centro de Manaus.

Testemunhas relataram que o suspeito invadiu o estabelecimento e armado rendeu a recepcionista. Na ocasião, o meliante ordenou que lhe fosse entregue toda a renda do hotel e o celular da vítima, por fim, antes de fugir ele trancou a mulher junto com dois hóspedes dentro do prédio e fugiu com as chaves.

O meliante ainda não foi encontrado mas as vítimas já foram resgatadas.