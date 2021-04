Elon Musk, Imperador de Marte | Café Gramellini

Elon Musk, 188 cm de altura e 168 bilhões de ativos, Ele se autodenominou imperador de Marte. De brincadeira, mas não é assim. No pequeno grupo de príncipes do universo, destaca-se esse talento, gabar-se de sua diversidade, sempre equilibrado entre o gênio e a loucura. Bezos, Zuckerberg e Gates são a versão tecnológica dos mestres da fábrica de ferro: aço, concreto, resistência. Musk dirige-se mais aos corações do que aos bolsos, mas é tão bom que enche o seu coração. Filho imigrante de mãe ausente e pai frustrado, que era intimidado por seus colegas, ele enriqueceu no Canadá vendendo guias de cidades online. Desde então, também vendeu muito fumo, mas borrifou-o com uma fragrância que não se consegue agora: o futuro, que todos temos medo e saudade, enquanto para ele ficou o que imaginávamos quando crianças, quando nos deitamos. o gramado. Com a cabeça toda contando as estrelas: carros sem motorista movidos a energia solar, trens encapsulados capazes de cruzar a Itália em uma hora e minúsculos chips no cérebro para se comunicar com o poder do pensamento. para ele.