É o menor vulcão do mundo e está localizado na Itália, onde você pode visitar

Localiza-se na Itália, exatamente na Romênia, na Município de Tredosioo que é considerado O menor vulcão do mundo. Ele está localizado a uma altitude de 740 metros acima Monte Buscaentre o alto Val Montone e o alto Val Tramazo.

Na verdade, não é um arquivo um vulcão de verdademais de um Uma fonte ardente de metanoque estão ativos há séculos. O solo libera infiltração desses hidrocarbonetos, que é um fenômeno generalizado na Romênia. Neste caso particular, o gás metano está explodindo no Monte Busca.

Até as referências a esta fonte remontam Em meados do século XVIQuando as pessoas da área pensaram que o fogo vinha de entranhas do inferno. Há cerca de um século, uma empresa começou a explorar o metano.

depois de explorar Companhia de Hidrocarbonetos de Metano, a indústria foi abandonada. Por outro lado, o gás começou a vazar de outra parte, criando uma nova fratura no solo. Após a Segunda Guerra Mundial, outras empresas estudaram a área para obter lucro.

Ao longo dos anos, muitas indústrias de petróleo se interessaram por ele exploração da áreaMas sem resultados convincentes. Assim, a jazida encontra-se agora abandonada por ser considerada de “não importância económica”. No entanto, as estruturas e instalações utilizadas no local ainda são visíveis.

Em suma, neste pequeno vulcão não há lavamas Chama constantemente acesa. O local pode ser facilmente visitado, estacione o carro em frente Quinta abandonada Cà Forte E continue a pé, seguindo o caminho que atravessa à direita da cabana.

Chega-se rapidamente ao foco do incêndio, algumas dezenas de metros e caminha-se no máximo 5 minutos. Deste morro você pode admirar o colégio paisagem circundante Das colinas da Romênia. Nesta zona há proprietários que, de vez em quando, vão aos montes e limpam-nos bem. De fato, além dessa boca de fogo, não há muito o que ver, mas não deixa de ser um fenômeno muito interessante.