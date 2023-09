Pode ser um dos lugares mais perigosos da história e até, segundo alguns especialistas, o lugar mais perigoso de todos os tempos.

No planeta Existem muitos lugares perigososOnde vidas estão em perigo. Existem muitas áreas da Terra que são inseguras, habitadas por criaturas terríveis e assustadoras ou que possuem características naturais das quais é melhor ficar longe. Inspirado no canal do YouTube O lado bomE também de um artigo que apareceu em focarVamos descobrir qual é o lugar mais perigoso da história.

Não apenas o lugar, mas também a época. Segundo a reconstrução de especialistas, historiadores, geólogos e paleontólogos, que publicaram um Estudo de fósseis Na revista científica ZooKeysO lugar mais perigoso do planeta foi, e ainda é, de certa forma O Deserto do Saara no Cretáceo MédioAssim, uma área muito grande existiu durante muito tempo, Cerca de 100 milhões de anos atrás. Que características tinha o deserto naquela época?

Características do deserto do Cretáceo Médio: um dos lugares mais perigosos da história

O deserto de 100 milhões de anos atrás era diferente do que conhecemos hoje. Deserto moderno Localizado no Norte da ÁfricaÉ um vasto deserto, onde a vida é rara. Apenas alguns seres vivos habitavam esses lugares. Os beduínos atravessavam as dunas em camelos. Porém, em uma época muito distante, Essas áreas eram diferentes. E as plantas floresceram, pelo menos em certos lugares, Havia uma grande riqueza de animais.

A disposição dos continentes era diferente da que é hoje O clima era selvagemCom muitas tempestades e temperaturas flutuantes que sobem e descem constantemente. Então, o nível do mar começou a subir, Inundando toda a vasta região de Kim Kim BedsEstá localizado na fronteira entre Marrocos e Argélia. Bem nesta área Restos fósseis de muitos dinossauros pertencentes ao período Cretáceo foram encontrados.

Se hoje o Deserto do Saara é um dos lugares mais inóspitos da Terra, é magnífico, mas também cheio de segredos. Acima de tudo, o popular Saara Olho do Deserto, Durante o período Cretáceo era muito mais perigoso. A terra era plana e as plantas não eram exuberantes, mas o suficiente para que houvesse vida. Por exemplo, Havia terópodesOs dinossauros medindo 10 metros de comprimento tinham uma cabeça especial equipada com bico córneo e mandíbulas poderosas. Terópodes Eles estavam no topo da cadeia alimentar.

Mas o que surpreendeu os cientistas é Uma presença quase única para carnívorosE a quase completa ausência de herbívoros. isso significa Quem eram todos predadoresTodos contra todos. Não pode ser um momento muito pacífico. Essas criaturas emboscam umas às outras a qualquer momento.

Entre os espinossauros, as criaturas enormes, os plesiossauros, ou seja, répteis pré-históricos de pescoço comprido, os pterossauros que navegavam pelo céu, e os peixes e cobras gigantes hoje extintos mas que habitavam os leitos dos rios, a fauna era muito rica e concentrada em uma área limitada. para não mencionar Muitos insetos gigantes Que habitam todos os cantos da região. Aqui está o vídeo Foi carregado no YouTube através do canal O lado bom.