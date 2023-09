Dia do Ciclâmen de 2023 com Mara Mayonci

éRenovo meu evento anual do Dia do Ciclame para apoiar a pesquisa contra a esclerodermia. Mara Maionci, com certificado GILS, vem pessoalmente colaborar com voluntários, informar e apoiar a pesquisa

Dia do Ciclâmen de 2023 e sua testemunha Mara Mayonchi

A campanha de arrecadação de fundos em apoio ao Grupo Italiano Contra a Esclerodermia (GILS) começou no dia 22 de setembro e continuará até o final de outubro. Nas praças italianas, os voluntários que aderirem à iniciativa irão, em troca de uma pequena contribuição, distribuir ciclâmen, a flor simbólica da associação, permitindo todos os anos não só sensibilizar para esta doença rara, crónica e autoimune, que afecta maioritariamente mulheres, mas acima de tudo Financiar novos projetos de investigação científica e aumentar a sensibilização para o diagnóstico precoce. Certificada GILS desde 2009, Mara Mayonci. Sempre que a sua presença é necessária, a gravadora querida pelos italianos está presente ao lado da associação que está envolvida na luta contra a esclerodermia há mais de vinte anos. Donna Moderna abordou seu apelo nesta entrevista.

Há mais de 20 anos que trabalha ao lado da GILS, uma associação empenhada na luta contra a esclerodermia. Como foi criada esta colaboração?

A minha aventura com a GILS nasceu do encontro com a atual Presidente Honorária – Carla Garbanati Crosetti – que me fez descobrir o que é a esclerose sistémica: uma doença rara, crónica, autoimune que afeta principalmente mulheres. Precisamente por isso, senti-me na obrigação de fazer tudo o que estava ao meu alcance para dar o meu contributo a uma associação como a GILS, que há mais de 30 anos sabe estar verdadeiramente ao lado dos pacientes e que se compromete, dia após dia, a tentar melhorar. suas vidas financiando pesquisas científicas.

O que significa ser certificado pelo GILS?

Dá-me uma grande satisfação, porque sinto que estou a fazer algo de bom, que estou a ajudar uma causa muito importante, mesmo sabendo que o trabalho mais árduo é feito pelos voluntários, médicos e pacientes que compõem o sólido GILS rede. .

O que a palavra “prevenção” significa na vida cotidiana?

A prevenção é fundamental, pois é ela que evita o desenvolvimento de problemas mais graves. Para dar um exemplo: eu tinha um tumor e felizmente foi descoberto durante um check-up que fazia regularmente. Em relação à esclerose sistêmica, ela é importante, pois pode não só literalmente salvar vidas, mas também garantir uma qualidade de vida muito maior.

Quer mandar uma mensagem para os leitores da Dona Moderna?

Mulheres, por favor, controlem-se! Eu sei que pode parecer chato, mas um quarto de hora, num ano, pode realmente salvar a sua vida. muito importante. Eu digo e repito o tempo todo, a prevenção é fundamental!

A importância do diagnóstico precoce

O diagnóstico oportuno da doença é essencial para o tratamento oportuno, que pode retardar o curso clínico da doença e garantir excelente qualidade de vida. Por isso, durante o mês dedicado ao Dia do Cíclame, será ativado o projeto “Hospitais Abertos”, no qual excelentes centros hospitalares em toda a Itália oferecerão consultas e exames, de acordo com sua programação, e realizarão gratuitamente endoscopia capilar: um teste que permite você interceptar os primeiros sintomas da doença e assim obter um tratamento essencial, a tempo de retardar o curso clínico da doença, garantindo uma excelente qualidade de vida. Mas isto não é tudo. Há 30 anos que a Associação luta diariamente ao lado dos doentes com esclerose sistémica, garantindo o seu apoio e promovendo, ao mesmo tempo, uma nova abordagem na relação médico-doente, cada vez mais focada na escuta e na avaliação pessoal de cada caso individual.

Todas as arenas e hospitais participantes do projeto podem ser descobertos em www.sclerodermia.net.

GILS lança #labellezzacheresiste, a campanha social dedicada a milhares de aspectos da beleza

Por ocasião da Beauty Week – em Milão de 26 de setembro a 2 de outubro – a GILS lança a nova campanha social #labellezzacherresiste. As protagonistas do filme são mulheres portadoras de esclerose sistêmica que decidiram mostrar sua verdadeira beleza, que inevitavelmente se transformou com a chegada da doença.

As três imagens, que serão publicadas online a partir de terça-feira, 26 de setembro, no perfil GILS IG durante a Beauty Week, são um convite a olhar a beleza dos olhos, que está em toda parte e resiste a tudo, até às doenças – como esclerose sistêmica – que, e desde sua primeira manifestação, é o efeito na aparência externa. As pessoas afetadas precisam reconhecer características e expressões faciais que mudam. Nesta campanha, as imagens de Tina, Rosanna e Simona incorporam o slogan de beleza não só de beleza, mas também de complexidade, coragem e autoaceitação. Mas, acima de tudo, são três mulheres que vivenciaram em primeira mão a progressão da esclerose sistêmica durante muitos anos e puderam se olhar no espelho, ano após ano, e amar-se como são, apesar das marcas deixadas pela doença. É uma doença autoimune crônica que afeta principalmente as mulheres.