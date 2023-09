“MEDNIGHT” dá início à primeira iniciativa “Noite dos Investigadores”.

No dia 29 de setembro, a Presidência da Universidade acolherá o encontro com a “Noite dos Investigadores do Mediterrâneo” – ou simplesmente “MEDNIGHT” (agora na sua quarta edição). Nesta ocasião, Messina juntar-se-á a mais de 400 cidades europeias na celebração do grande Festival Europeu de Ciência. As atividades na Universidade – que serão 70 no total – serão precedidas dois dias antes, por uma iniciativa no dia 27 de setembro intitulada “Desembarque no Mediterrâneo” e composta por duas atuações sucessivas: às 19h00, na Aula Cannizzaro do Campus Central, a imperdível performance “Cinque “Stanze per Stefano D’Arrigo” (Compagnia Insana) de Dario Tomasello, com Maria Luisa Cucinotta, Federica Giglia, Aurora Grasso, Eliseo Lardometta e Dario Tomasello.

A mostra pretende evocar o espaço doméstico do autor Stefano D’Arrigo, como canteiro de obras do seu próprio romance, onde se entrelaçam elementos e sugestões que evocam o sopro do Mediterrâneo, num ciclo contínuo e de reciclagem de luzes e sombras. .

Depois, às 19h45, na Aula Magna, você poderá assistir ao concerto do Conservatório A. Corelli, “Os Quatro e os Quarenta”, com Mariano Scarpaci, Bianca Leo, Roberto Ceraulo, Sabrina Antonuccio, Antonio Donzi e Fabio Giacopo.

No dia 29 de setembro, na Presidência da Universidade, serão realizados eventos no contexto “Noite dos Investigadores” que tem como principal objetivo enfatizar e valorizar o papel da mulher na investigação científica. particularmente, Das 17h00 às 21h00 serão organizadas 20 atividades dedicadas aos mais pequenos, graças às quais investigadores da Universidade de Messina envolverão os mais jovens em jogos, testes, experiências e demonstrações científicas.

Às 17h30, terá início uma visita guiada ’tátil’ pela reitoria, especialmente adaptada para atender às necessidades dos deficientes visuais e cegos, e que o levará pelos principais monumentos de Messina, desde a estátua de Laocoonte até os painéis de bronze da igreja. O portal da catedral, a estátua de João da Áustria e as antigas colunas da Igreja dos Catalães permitem uma leitura fascinante e abrangente das nossas terras.

Às 18h30, a convidada de honra do evento, Presidente da RAI Meteo Claudia Adamo, envolverá os mais jovens num talk show intitulado “Spazio Meteo per Ragazzi”.

Das 19h à meia-noite, acontecerão mais 50 atividades abertas ao público, entre experimentos, demonstrações, laboratórios, questionários, quizzes e quizzes.

A cerimónia de entrega de prémios da competição “MEDNIGHT Challenge”, dirigida a alunos do ensino secundário, realizar-se-á pelas 23h30.

Um dos principais objetivos do MEDNIGHT é promover a defesa da ciência através de formatos e atividades que sejam atrativos para todos os membros da família e destacar o valor da ciência na sociedade. Experimentos, workshops, exposições e apresentações científicas para todos os públicos são alguns dos formatos utilizados. Outra atração do evento é o EU Corner, local onde os participantes mostram que o progresso da ciência exige a cooperação de muitos países, por isso o financiamento de projetos europeus é tão importante.

O objetivo do projeto é demonstrar o impacto social da ciência na região do Mediterrâneo, dando especial atenção à figura das mulheres investigadoras, muitas vezes esquecida neste domínio. Para dar maior importância às mulheres investigadoras na região do Mediterrâneo, o público poderá ver algumas exposições criadas e da autoria exclusiva de mulheres cientistas. Além disso, o MEDNIGHT tem uma secção audiovisual online “MEDNIGHT TV”, que inclui entrevistas com especialistas em ciências mediterrânicas, experiências, workshops e expedições científicas no Mediterrâneo. (https://mednight.eu/mednighttv/).

O MEDNIGHT conta com a participação de centros de investigação de 7 países no consórcio: Espanha, Itália, Grécia, Chipre, Turquia, França e Bélgica. FISABIO, INCLIVA, CSIC, MUDIC, El Kaleidoscopio, SciCo Cyprus, Universidade de Messina, Universidade Kadir Has de Istambul e a Associação Europeia de Reitores Universitários (EWORA), coordenada pela SciCo Grécia são parceiros do MEDNIGHT, com Genopolys como colaborador. . MEDNIGHT recebeu financiamento da União Europeia através do apelo “Marie Skłodowska-Curie Actions and Citizens” para o programa “Horizonte Europa”.

Mais informações podem ser encontradas nos links https://mednight.eu/?lang=it E https://mift.unime.it/it/terza-mission/MEDNIGHT. Contatos: Marina Trimarchi – [email protected]; Ricardo Dominguez [email protected]

