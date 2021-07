Delta Varante na Europa está crescendo, casos entre fãs e em feriados – saúde الرعاية

Alarme de delta na Europa, principalmente em surtos que se multiplicam durante as férias e entre os torcedores. Uma circular do Ministério da Saúde adverte que as autoridades de saúde finlandesas relataram vários casos de Covid-19 entre cerca de 4.500 torcedores do UEFA Euro 2020 que retornaram de jogos na Rússia. A maior parte do tráfego de retorno para a Finlândia ocorreu entre 21 e 25 de junho de 2021. Em 1 de julho de 2021, 481 casos confirmados foram relatados entre passageiros retornando de jogos em São Petersburgo e 165 casos secundários. A análise de um subconjunto de amostras retiradas de casos de ventiladores positivos confirmou a presença de uma variante delta em todos os casos sequenciados até agora. As autoridades holandesas também relataram um aumento significativo de casos entre estudantes que retornam de Palma de Maiorca (Espanha) e do Algarve (Portugal). Todos relataram participar de atividades recreativas, como eventos de grande porte, shows e festas. Na Europa, 70% das novas infecções por SARS-CoV-2 serão devido à variante delta (B.1.617.2) no início de agosto e 90% no final de agosto. Qualquer relaxamento durante os meses de verão das medidas “sem um aumento simultâneo nos níveis de vacinação completa na população, pode levar a um aumento repentino e significativo nos casos de Covid-19 em todas as faixas etárias, especialmente abaixo dos 50 anos, com um aumento concomitante de internações e óbitos ”, afirmou.No documento do ministério assinado pelo Diretor de Prevenção do Ministério da Saúde Gianni Raza, que preconiza a vacinação, rastreio e sequenciamento.

O ministro da Saúde, Roberto Speranza, não esconde a preocupação com o risco de uma nova infecção: “Será um dia extraordinário para o esporte italiano. O Campeonato Europeu de Futebol e Wimbledon terminaram com os melhores jogadores da Azzurra. É uma grande alegria depois meses. Terrível. Mesmo nesses momentos de orgulho nacional, não esquecemos Nosso ‘jogo’ para derrotar Covid ainda não foi ganho. Apoiamos nossos heróis com responsabilidade, lembramos das regras de distanciamento e usamos as máscaras corretamente. “