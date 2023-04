De Massey e Battiston no Grande Festival de Ciência e Filosofia de Encerramento

Dimassi e Batiston Vinte e seis compromissos imperdíveis para O quarto e último dia do décimo segundo “Festival de Ciência e Filosofia – Virtude e Canosenza”. Depois do enorme sucesso de público registrado nos três primeiros dias, promoveu e organizou o evento Laboratório de Ciências Experimentais em Foligno Chegando ao fim, marcada para domingo, 23 de abril. Trinta e um, no entanto, falantes Quem vai falar em Foligno, fala para o povo nos mais belos salões da cidade. Enquanto isso, a seção paralela do festival que ele fez cidade de Fabriciano Como parte da nova colaboração, lançada em 2023, pelo Laboratório liderado e dirigido pelos professores Maurizio Renzini e Pierluigi Mingarelli, juntamente com o Rotary Club de Fabriano e a Prefeitura de Fabriano.

o programa – De volta ao programa desenvolvido para domingo 23 de abrila abrir o último dia do “Festival da Ciência e da Filosofia” estará, pelas 10 horas, a psicóloga Julia Jeezy que falará na sala de vídeo do San Domenico Hall sobre “Uso de redes sociais e bem-estar psicológico na adolescência”; E Marco Andreata, Diretor do Centro Internacional de Pesquisas Matemáticas do Instituto Nacional de Matemática Superior, com entrevista intitulada “Uma Viagem ao Abstrato, entre a Arte e a Matemática”, concedida pela Biblioteca Municipal “Dante Alighieri”. Em seguida, a manhã continua às 11h30 com mais seis conferências. Entre eles, “Ciência e inovação, um pouco de história” com Professor do Instituto Gran Sasso e Gerente de Projetos do Telescópio Einstein, Fernando Verone, que falará da Sala Rossa no Palazzo Trinci; “Os gatos sabem” com o matemático Bergorgio Odifridi e química Júlia Benami, num diálogo que será o pano de fundo da Biblioteca Municipal de Foligno; “Cesare Lombroso e a Raça Humana” com Professor de Genética na Universidade de Ferrara, Guido Barbugani No Teatro San Carlo. “As Raízes Históricas das Fake News e da Conspiração” com o jornalista científico Claudia DiGiorgio e o historiador da pseudociência Giuseppe Stilo no Auditório Santa Caterina. No entanto, à tarde, entre os primeiros oradores a intervir estará o diretor da National Geographic, Marco Cataneo, com uma conferência intitulada “Water Planet”, organizada pela Sala Rossa no Palazzo Trinci. Em seguida, às 16h45, será a vez do Diretor do Instituto de Física de Altas Energias de Barcelona, Eugene KocciaUm pianista e compositor Paola Crisigovanni, os heróis do concerto “Ondas no Jazz. A busca de ondas gravitacionais na acústica do século XX ”, que será o pano de fundo do San Domenico Hall. Ao mesmo tempo, na Sala Rossa do Palazzo Trinci, falará o Secretário Geral do Aspen Institute, Ângelo Maria PetroniCom reportagem intitulada “A favor da pesquisa pura”. E novamente, a genética Eduardo Ponsinelli Que, online, juntamente com Marco Furio FerrarioFormado em Filosofia da Ciência pela Universidade de San Rafael, ele fará um debate intitulado “Por que estamos chateados”. Os últimos três compromissos, ou seja, antes da conclusão do “Festival de Ciência e Filosofia” na sua décima segunda edição, serão, pela ordem: “Invasão Digital: Neuroplasticidade e o Fator Tempo na Era da Evolução na Era dos Multimédia e na Optometria da Dependência Tecnológica” realizada pelo neurologista Pierluigi Prostenghi16h45 no Teatro “San Carlo”; “Progresso: Um, Nada… Cem Mil” com Sociólogo Domingos de Massy, marcada para 18 no San Domenico Hall; Por fim, o “Alfabeto da Natureza”, que contará com a intervenção do físico Roberto Battiston. O grande festival cultural de Foligno será encerrado, falando no dia 21 no Salão de San Domenico.

uma experiência – Passando para o “Workshop” do “Festival de Ciência e Filosofia”, ou seja, a seção “Experimenta” sediada no Palazzo Candiotti, entre os laboratórios propostos: Biologia celular: do paradigma à experiência imersa. Em associação com ITS Umbria Academy; “Vamos aproveitar as células vegetais”com a escola secundária “Fritzi Beta Angela” em Foligno; “(Paleo)Mudanças Climáticas e a Transição Energética: Rochas Sedimentares Contam Histórias” com a Universidade de Perugia; “#nós fazemos isso” Patrocinado pela 3dBit; E “Ondas gravitacionais: uma nova forma de ouvir e entender o universo Editado por Flavio Travasso em colaboração com a Unicam. A mesa redonda também está na agenda Medicina digital entre sustentabilidade, eficácia e inovação, marcada para as 15h30 na Sala Patente do Teatro San Carlo. Os palestrantes são: Mauro Zampolini, Diretor Médico do Hospital Foligno, Fabio Valtoni da Confindustria Medical Devices e o economista Gian Mario Raghetti. E por fim, os eventos paralelos: as exposições fotográficas “A infinita importância da biodiversidade” Editado por Lipu e “Via Lauretana: Conexão de Foligno para os assentamentos de montanha”; Visitas guiadas à aldeia de Rasiglia com a associação “Rasiglia e le sue Sorgenti”; “Uma página de arte na cidade” no Oratorio della Nunziatella em colaboração com Ite “Scarpellini”; visitando “Inovadores Desde 1874: A Descoberta da Fábrica de Petróleo de Clarichie”; Finalmente, Mente e corpouma caminhada de Belfiore a Bali, entre espigueiros, florestas e cachoeiras, graças à colaboração de Valle Umbra Trekking.

O Festival de Ciência e Filosofia é promovido e organizado pela Laboratório de Ciências Experimentais ODV Em cooperação com Sociedade Oicos ​​Riflessioni, o Rotary Clube Fabriano, o Município de Foligno e a município de Fabriano; Apoiado por região da ÚmbriaeuAssembléia Legislativa da Úmbria Baseado em Distrito de Marche.

Apoiadores – As entidades que apoiam o “Festival da Ciência e da Filosofia” são Foligno Savings Bank Foundationo Fundação Casa di Resbarmio di Fabriano e Cupramontanao Fundação “Vale”, lá Província de Perugia, lá Câmara de Comércio da Úmbria E Intesa São Paulo.

patrocinadores – Organiza o décimo segundo “Festival de Ciência e Filosofia – Virtude e Canoscenza” sob os auspícios deUniversidade de PerugiaeuUniversidade para estrangeiros em PerugiaeuUniversidade de GênovaeuUniversidade CamerinoeuUniversidade de Urbino “Carlo Bo”, afiliadoUniversidade Politécnica de Marche, afiliadoUniversidade de MacerataeuEscritório Escolar Regional da Úmbria, afiliadoSecretaria Escolar Regional de Desfiles Baseado em Fundação Aristide Merloni.

parceiros científicos – Os parceiros científicos do “Festival de Ciência e Filosofia” são: Conselho Nacional de PesquisaEU’Instituto Nacional de Física NuclearEU’Instituto Nacional de AstrofísicaEU’Agência Espacial ItalianaEU’Instituto Nacional de Geofísica e VulcanologiaEU’Instituto Italiano de Tecnologiao Instituto de Ciências Gran SassoEU’Instituto Nacional de Pesquisa Metrológica, EU’Instituto de Física de Energias Alternativas e aEnnis.

Parceiros de mídia – A partir deste ano, o “Festival da Ciência e da Filosofia” conta também com a parceria mediática da Cultura Rai.