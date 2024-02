Da China, pequenos “pandas” que custam menos de 4 mil euros vão ser vendidos como pão quente

O Fiat Panda é o carro mais vendido na Itália, mas uma série de concorrentes estão saindo da China, colocando o modelo em crise.

Existem diferentes razões permitidas Panda Tornando-se o carro mais vendido e mais procurado em toda a Itália durante muitos anos. Mesmo em 2023, de facto, nenhum veículo se aproxima sequer vagamente das vendas do Panda, já que estas vendas ultrapassaram as 100.000 unidades, enquanto o segundo Dacia Sandero não atingiu sequer as 50.000 unidades.

Os números destacam claramente como Fiat Ela tem em Panda Um dos seus pontos fortes e isso fica evidente pelo facto de também dar vida a um novo modelo num futuro próximo. Esta será a variante elétrica e há grande expectativa para julho, mês em que a Fiat apresentará esta versão inovadora.

lá Panda Atualmente vem com 365 cm de comprimento, 164 cm de largura e 155 cm de altura. Por isso, pode ser homologado para quatro e cinco pessoas, já que a empresa de Turim decidiu criar um carro que atualmente é apenas uma versão híbrida. Híbridos leves.

Na verdade, ele vem com um motor de 3 cilindros com 1.000 cilindradas que pode fornecer no máximo 70 cavalos de potência. A velocidade máxima que o carro pode atingir é de 164 km/h, com um consumo baixíssimo de apenas 5,3 litros aos 100 km, incluindo o custo inicial. 15.500 euros. Os números explicam perfeitamente porque há tantos clientes em Itália e em todo o mundo, mas os concorrentes vêm da China, o que fará com que muitos modelos sejam vendidos como pão quente.

Hongguang Mini e além: carros pequenos são muito populares na China

Há algum tempo, muitas empresas líderes do setor automóvel decidiram romper com o grupo dizendo que a eletricidade não poderia tornar-se a única opção. Esta é uma posição clara e instigante, mas parece que o mundo inteiro não apoia esta visão.

lá China Na verdade, está a crescer muito graças ao desenvolvimento dos carros eléctricos e é preciso dizer que a nação asiática está a receber um excelente feedback especialmente dos carros pequenos. Na verdade, estes são os carros mais procurados pelos jovens, mesmo pelos muito jovens, pois são ideais para circular pela cidade com baixo custo e sem poluição.

A marca com os melhores resultados até agora é la Mini EV HongguangÉ um modelo que já vendeu 1,2 milhão de unidades. Naturalmente, o custo é muito baixo, 30.000 yuans, ou 3.900 euros. Esses carros são produzidos por Wuling, O carro se tornou muito popular em Liuzhou, cidade localizada no sul China Que tem sido um grande sucesso entre os carros pequenos graças aos incentivos corporativos, com uma série incrível de novas estações de carregamento.

As dimensões deste carro mostram um carro com 300 cm de comprimento e 150 cm de largura, com uma autonomia incomum para um pequeno carro urbano: 215 quilômetros. Portanto, parece que os carros pequenos e elétricos têm potencial para se tornarem uma solução ambiental muito apreciada nos próximos anos.